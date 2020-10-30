Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatili sonrası güne yüzde 1,36 azalışla 1.111,70 puandan başladı.
Borsa güne düşüşle başladı
30.10.2020 10:13
Son güncelleme : 30.10.2020 10:16
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 15,29 puan ve yüzde 1,36 değer kaybederek 1.111,70 puana geriledi.
Bankacılık endeksi yüzde 1,12 ve holding endeksi yüzde 1,90 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,78 ile elektrik oldu.
BIST 100 endeksi, çarşamba günü öğlene kadar gerçekleştirilen işlemlerde yüzde 2,22 değer kaybederek, günü 1.126,99 puandan tamamlamıştı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki hızlı yükseliş ve Avrupa başta olmak üzere yeniden gündeme gelen sıkı tedbirlerin, ekonomik toparlanmanın yavaşlayabileceği endişelerini artırmasıyla küresel piyasalarda negatif bir seyir izleniyor.
Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de kişisel harcamalar ve Avro Bölgesi'nde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade etti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.110 seviyesinin orta vadeli görünüm açısından kritik destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, olası toparlanmalarda 1.140 seviyesinin aşılıp aşılamayacağının izlenmesi gerektiğini söyledi.
10:011.108
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -19,09
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.103
10:018,3356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0473
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3406
En Düşük
8,2678
10:019,7290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0481
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7457
En Düşük
9,6423
10:01500,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,08
|Açılış
|: 500,47
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
502,43
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler09:55
|CASA
|36,30
|765.749
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|7.010.982
|% 10,00
|
|KARTN
|1.812,80
|4.470.365
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|2.324.057
|% 9,98
|
|BURVA
|79,50
|757.874
|% 9,96
|
|POLTK
|360,00
|73.800
|% -10,00
|
|KLGYO
|11,61
|2.781.408
|% -10,00
|
|BASCM
|7,56
|10.372
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,19
|302.203
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,79
|271.163
|% -9,98
|
|USAK
|2,06
|51.594.642
|% 0,00
|
|TKNSA
|8,52
|36.558.474
|% 0,00
|
|TSKB
|2,39
|29.563.115
|% 3,02
|
|TUKAS
|10,14
|27.348.828
|% 0,00
|
|BIZIM
|15,05
|25.168.427
|% 0,00
|
|USAK
|2,06
|51.594.642
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,65
|25.168.063
|% 0,00
|
|TSKB
|2,39
|29.563.115
|% 3,02
|
|SKBNK
|1,95
|12.273.097
|% -1,52
|
|TRCAS
|4,34
|19.330.563
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3270
|8,3364
|% 0,58
|
|Euro
|9,7175
|9,7336
|% 0,54
|
|Sterlin
|10,6989
|10,7526
|% 0,23
|
|Frank
|9,0581
|9,1127
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2111
|2,2222
|% 0,44
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|1,14
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,37
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-18,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-15,25
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-7,37
|
|Çeyrek
|797
|815
|-3,69
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,02
|
|B. Petrol
|37,92
|37,92
|-0,34
|
Seans Raporu
09:55
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10:14GLYHO
Yüzde -5.96 oranında düşüşle 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 179, 386 adet işlem
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10:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler OYAKC, EKGYO, TTKOM
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10:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, BIMAS, TUPRS
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10:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 84 kaybederek (% -1.36 ) 1, 001
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10:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETYAT, EGCYH, EGCEY, YESIL, ARTI, KARTN, EUYO, BURVA, IZMDC, BRKO