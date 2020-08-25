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Borsa güne nasıl başladı?

25.08.2020 10:08

Son güncelleme : 25.08.2020 10:08
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 artışla 1.114,05 puandan başladı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 5,62 puan ve yüzde 0,51 değer kazanarak 1.114,05 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 0,60 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 0,50 ile tekstil, deri oldu.

Dün 1.106-1.118 dar bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 1.108,44 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ile ABD'de konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti. 


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SELGD 3,95 919.103 % 53,76  
PETKM 4,14 3.328.562.705 % 0,00  
GSDHO 2,20 81.817.879 % 0,00  
KERVT 4,99 38.918.149 % 0,00  
KORDS 11,14 8.438.030 % 0,00  
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Dolar 7,3832 7,3870 % 0,13  
Euro 8,7164 8,7234 % 0,29  
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Frank 8,0650 8,1136 % 0,05  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.930 1.931 1,93  
Altın Gr. 458 459 0,77  
Cumhuriyet 3.066 3.113 -22,00  
Tam 3.052 3.129 11,44  
Yarım 1.475 1.514 5,53  
Çeyrek 740 757 2,77  
Gümüş.Ons 26,54 26,59 -0,05  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 -0,01  
B. Petrol 45,75 45,75 0,11  
Seans Raporu 18:05
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