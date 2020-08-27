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Borsa güne nasıl başladı?

27.08.2020 10:10

Son güncelleme : 27.08.2020 10:12
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,78 artışla 1.107,55 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, 8,53 puan ve yüzde 0,78 yükselerek 1.107,55 puana çıktı.



AA

Bankacılık endeksi yüzde 1 ve holding endeksi yüzde 0,75 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında hiçbir değer kaybeden bulunmazken, en fazla yükselen yüzde 2,25 ile spor oldu.

Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi en yüksek 1.104,65 puana kadar yükselmesinin ardından günü de yüzde 0,63 artışla günü 1.099,02 puandan tamamladı.

Analistler, bugün piyasaların odağında Jackson Hall toplantısı kapsamında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı değerlendirmelerin bulunduğunu, bankanın uzun zamandır beklenen yeni para politikası çerçevesi ve enflasyon hedefine dair verilecek ipuçlarının önem taşıdığını söyledi.

Makroekonomik tarafta yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin açıklanacağını aktaran analistler, yurt dışında ise ABD'de ikinci çeyrek büyüme ve kişisel tüketim harcamalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu da vurgulayarak, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.120 direncinin güçlendiğini, 1.070 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.


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BIST En Aktif Hisseler09:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HLGYO 2,13 46.605.728 % 6,02  
SANKO 7,24 2.112.079 % 5,15  
ULKER 22,80 41.708.277 % 0,00  
IHYAY 1,16 44.643.926 % 0,00  
CEMAS 1,52 90.101.103 % 0,00  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 7,3546 7,3595 % -0,04  
Euro 8,6980 8,7074 % -0,13  
Sterlin 9,7017 9,7504 % 0,02  
Frank 8,0818 8,1305 % 0,09  
Riyal 1,9580 1,9678 % 0,02  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.942 1.943 -11,48  
Altın Gr. 459 459 -3,27  
Cumhuriyet 3.046 3.092 12,00  
Tam 3.037 3.114 10,11  
Yarım 1.468 1.506 4,89  
Çeyrek 736 753 2,45  
Gümüş.Ons 27,29 27,32 -0,20  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 -0,06  
B. Petrol 46,15 46,15 -0,01  
Seans Raporu 09:55
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