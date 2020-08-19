Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 artışla 1.099,41 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı
19.08.2020 10:10
Son güncelleme : 19.08.2020 10:11
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 6,94 puan ve yüzde 0,64 değer kazanarak 1.099,41 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,23 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,09 ile inşaat oldu.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,58 değer kazanarak günü 1.092,46 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Öte yandan ABD ile Çin arasındaki gerilme ilişkin taraflardan gelebilecek açıklamalar, yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, açıklanan şirket bilançoları nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin de arttığını söyledi.
09:551.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,95
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.099
En Düşük
1.099
09:557,3540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0191
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3831
En Düşük
7,3440
09:558,7774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0276
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8260
En Düşük
8,7669
09:55470,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,49
|Açılış
|: 470,87
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
470,52
BIST En Aktif Hisseler09:55
|BAKAB
|9,61
|3.599.787
|% 2,50
|
|LINK
|27,78
|25.032.012
|% 1,12
|
|EGCYH
|0,71
|662.235
|% 0,00
|
|BRKO
|0,43
|180.787
|% 0,00
|
|BRKSN
|4,11
|3.588.390
|% 0,00
|
|EGCYH
|0,71
|662.235
|% 0,00
|
|BRKO
|0,43
|180.787
|% 0,00
|
|BRKSN
|4,11
|3.588.390
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,65
|7.213.814
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|615.266.023
|% 0,00
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 0,00
|
|ASELS
|17,70
|799.053.971
|% 0,00
|
|RTALB
|57,20
|666.630.687
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|615.266.023
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,00
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|253.834.320
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3452
|7,3540
|% -0,26
|
|Euro
|8,7665
|8,7774
|% -0,31
|
|Sterlin
|9,7315
|9,7803
|% 0,04
|
|Frank
|8,1232
|8,1721
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9582
|1,9680
|% -0,06
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.988
|-14,83
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-3,14
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,58
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|-0,02
|
|B. Petrol
|45,11
|45,11
|-0,35
|
Seans Raporu
09:55
daha fazla
-
10:05PEGYO
Yüzde 9.49 oranında artışla 1.50 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 388, 140 adet işlem
-
10:04MARTI
Yüzde 5.17 oranında artışla 1.22 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 064, 813 adet işlem
-
10:03AYEN
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 733, 621 adet işlem
-
10:02XU100
Endeks 1, 092 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 13, 979.00 milyon TL de
-
10:02BTCIM
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.53 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 082 adet işlem