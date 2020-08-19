Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa güne yükselişle başladı

19.08.2020 10:10

Son güncelleme : 19.08.2020 10:11
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 artışla 1.099,41 puandan başladı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 6,94 puan ve yüzde 0,64 değer kazanarak 1.099,41 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,23 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,09 ile inşaat oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,58 değer kazanarak günü 1.092,46 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan ABD ile Çin arasındaki gerilme ilişkin taraflardan gelebilecek açıklamalar, yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, açıklanan şirket bilançoları nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin de arttığını söyledi. 


ETİKETLER
borsapiyasaaçılış




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:551.099
Değişim :  0,64% |  6,95
Açılış :  1.099  
Önceki Kapanış :  1.092  
En Yüksek
1.099 En Düşük
1.099
BIST En Aktif Hisseler09:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAKAB 9,61 3.599.787 % 2,50  
LINK 27,78 25.032.012 % 1,12  
EGCYH 0,71 662.235 % 0,00  
BRKO 0,43 180.787 % 0,00  
BRKSN 4,11 3.588.390 % 0,00  
daha fazla
09:55 Alış Satış %  
Dolar 7,3452 7,3540 % -0,26  
Euro 8,7665 8,7774 % -0,31  
Sterlin 9,7315 9,7803 % 0,04  
Frank 8,1232 8,1721 % 0,01  
Riyal 1,9582 1,9680 % -0,06  
daha fazla
09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.987 1.988 -14,83  
Altın Gr. 471 471 -3,14  
Cumhuriyet 3.153 3.201 22,00  
Tam 3.128 3.207 6,77  
Yarım 1.512 1.551 3,28  
Çeyrek 758 776 1,63  
Gümüş.Ons 27,55 27,58 -0,10  
Gümüş Gr. 6,53 6,54 -0,02  
B. Petrol 45,11 45,11 -0,35  
Seans Raporu 09:55
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru