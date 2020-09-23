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Borsa güne yükselişle başladı

23.09.2020 10:13

Son güncelleme : 23.09.2020 10:15
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 artışla 1.101,72 puandan başladı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 5,55 puan ve yüzde 0,51 değer kazanarak 1.101,72 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,42 ve holding endeksi yüzde 0,61 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,60 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,18 ile madencilik oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 değer kazancıyla 1.096,16 puandan tamamladı. Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilim ve artan yeni tip koronavirüs vaka sayılarına karşın ekonomideki toparlanmaya ilişkin beklentilerin pay piyasalarını pozitif etkilediğini belirterek, Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsatan analistler, Doğu Akdeniz konusunda artan iyimserliğin yurt içi piyasaları destekleyebileceğini bildirdi.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da devam eden sunumu ile ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.085 ve 1.070 seviyelerinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.


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COSMO 8,04 649.262 % 9,99  
TKURU 642,80 666.584 % 9,99  
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Altın Ons 1.881 1.881 -19,31  
Altın Gr. 465 465 -3,67  
Cumhuriyet 3.128 3.176 28,00  
Tam 3.115 3.192 26,94  
Yarım 1.505 1.544 13,04  
Çeyrek 755 772 6,52  
Gümüş.Ons 23,44 23,49 -0,91  
Gümüş Gr. 5,76 5,77 -0,25  
B. Petrol 41,45 41,45 -0,26  
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