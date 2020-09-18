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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

18.09.2020 13:13

Son güncelleme : 18.09.2020 13:14
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kazanarak 1.111,45 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında 1.110-1.115 dar bandında hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,79 puan artışla 1.111,45 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,28 yükseldi, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,63 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,87 ile orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayı beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ve cari işlemler dengesinin takip edileceğini belirtti.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. 


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