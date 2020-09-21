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Borsa haftaya yatay başladı

21.09.2020 10:09

Son güncelleme : 21.09.2020 10:12
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,01 artışla 1.112,04 puandan başladı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 0,08 puan ve yüzde 0,01 değer kazanarak 1.112,04 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,04 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,09 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,03 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,25 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,12 değer kazanarak günü 1.111,96 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 0,84 yükseliş kaydetti.

Analistler, bu hafta, perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısının gündemin odağında bulunduğunu belirterek, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı konuşmalar ile Powell'ın yarından itibaren Senato'da gerçekleştireceği sunumların takip edileceğini bildirdi.

Veri gündeminin bu hafta görece zayıf olduğunu ve jeopolitik gelişmeler ile yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.090 seviyesinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKBNK 4,87 227.990.867 % 0,00  
MEGAP 12,12 12.452.710 % 0,00  
MEGAP 12,12 12.452.710 % 0,00  
ZOREN 2,69 202.173.465 % 0,00  
SASA 16,90 320.448.083 % 0,00  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 7,5718 7,5746 % 0,25  
Euro 8,9857 8,9937 % 0,35  
Sterlin 9,7921 9,8412 % 0,64  
Frank 8,2899 8,3398 % 0,43  
Riyal 2,0137 2,0238 % 0,27  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.952 1.952 1,14  
Altın Gr. 475 475 1,42  
Cumhuriyet 3.153 3.200 22,00  
Tam 3.139 3.217 20,21  
Yarım 1.517 1.556 9,77  
Çeyrek 761 778 4,89  
Gümüş.Ons 26,69 26,74 -0,05  
Gümüş Gr. 6,50 6,51 0,00  
B. Petrol 42,76 42,76 -0,39  
Seans Raporu 09:55
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