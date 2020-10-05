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Borsa haftaya yükselişle başladı

05.10.2020 10:18

Son güncelleme : 05.10.2020 10:23
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,50 artışla 1.150,79 puandan başladı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 5,76 puan ve yüzde 0,50 değer kazanarak 1.150,79 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,50 ve holding endeksi yüzde 0,52 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,54 ile madencilik, tek kaybettiren ise yüzde 1,59 ile spor oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 değer kazanarak günü 1.145,03 puandan tamamladı. Haftalık görünümde ise, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.155 puanı test eden BIST 100 endeksi, bir önceki haftaya göre yüzde 1,86 yükseliş kaydederek, pozitif eğilimini üst üste 4. haftaya taşıdı.

Analistler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin olumlu haber akışının küresel risk iştahını desteklediğini, ancak Avrupa'da artan vakalara karşı önlemlerin bölgesel olarak artırılacağı bilgisinin risk iştahını görece törpülediğini belirtti.

Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin öne çıktığını ifade eden analistler, jeopolitik gelişmeler ve Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 1.120 seviyesinin kısa vadeli görünüm açısından önemli destek, 1.155 puanın direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,38 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,38) göre, bir önceki ay yüzde 11,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,20'ye çıkacağı hesaplanıyor. TÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86 artış göstermişti.


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DOBUR 22,00 17.468 % 10,00  
ARTI 14,86 1.617.585 % 9,99  
SAYAS 7,27 4.273.280 % 9,98  
SUMAS 50,90 273.638 % 9,98  
EMNIS 53,10 1.121.047 % 9,98  
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Dolar 7,7524 7,7594 % 0,02  
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Altın Ons 1.889 1.889 -10,49  
Altın Gr. 472 472 -1,93  
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Tam 3.125 3.204 -0,42  
Yarım 1.510 1.550 -0,20  
Çeyrek 758 775 -0,11  
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B. Petrol 39,81 39,81 0,54  
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