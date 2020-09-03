Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Brent petrolün varili 44,24 dolar

03.09.2020 09:31

Son güncelleme : 03.09.2020 09:32
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 44,24 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 46,05 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 44,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 azalışla 44,24 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,43 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, ABD Merkez Bankası (Fed) "Bej Kitap" raporunun ağustos sayısında Amerikan ekonomisiyle ilgili çizilen karamsar tablo etkili oldu.

Birçok bölgede ekonomik büyüme hızının yavaşladığına, toplam harcamanın da hala salgın öncesi seviyelerin çok altında kaldığına işaret eden rapor, petrol talebiyle ilgili endişeleri arttırarak fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Ayrıca, ABD'de bugün açıklanan özel sektör istihdam verilerinin beklentilerin gerisinde kalması da ülke ekonomisiyle ilgili negatif sinyalleri güçlendirdi ve petrol fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Öte yandan, ABD'de ham petrol stoklarında piyasa beklentisinin üzerinde düşüş gerçekleşmesi, fiyatlardaki aşağı yönlü baskıyı bir ölçüde hafifletiyor. ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 9,4 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 1,9 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 44,37 ile 44,44 dolar aralığının direnç, 44,18 ile 44,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


ETİKETLER
BrentPetrolvaril




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.084
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.084  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 1,93 123.111.170 % 0,00  
ARDYZ 26,80 20.919.408 % 0,00  
DOHOL 2,11 75.038.691 % 0,00  
DYOBY 5,80 31.011.142 % 0,00  
GOODY 4,81 21.858.626 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3916 7,3950 % 0,17  
Euro 8,7276 8,7357 % -0,21  
Sterlin 9,8022 9,8513 % -0,25  
Frank 8,0644 8,1130 % -0,10  
Riyal 1,9650 1,9748 % 0,14  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.934 1.934 -9,01  
Altın Gr. 460 460 -1,18  
Cumhuriyet 3.069 3.115 -32,00  
Tam 3.054 3.131 -32,03  
Yarım 1.476 1.515 -15,49  
Çeyrek 740 757 -7,75  
Gümüş.Ons 27,05 27,09 -0,39  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 -0,05  
B. Petrol 44,29 44,29 -0,14  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru