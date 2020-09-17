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Bridgestone, Fransa`daki fabrikasını kapatacak

17.09.2020 07:24

Son güncelleme : 17.09.2020 09:03
Bridgestone, düşük talep ve yüksek rekabet nedeniyle Fransa`daki lastik fabrikasını kapatmak için girişimlere başladı.



Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Bridegstone, düşük talep ve yüksek rekabet nedeniyle Fransa'daki lastik fabrikasını kapatmak için görüşmelere başlayacağını duyurdu.

Bethune kentindeki fabrika hali hazırda 863 kişiye istihdam sağlıyor ve günde 17 bin lastik üretme kapasitesine sahip.

Bu fabrika 1961 yılından bu yana faaliyette.


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