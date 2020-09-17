Bridgestone, düşük talep ve yüksek rekabet nedeniyle Fransa`daki lastik fabrikasını kapatmak için girişimlere başladı.
Bridgestone, Fransa`daki fabrikasını kapatacak
17.09.2020 07:24
Son güncelleme : 17.09.2020 09:03
Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Bridegstone, düşük talep ve yüksek rekabet nedeniyle Fransa'daki lastik fabrikasını kapatmak için görüşmelere başlayacağını duyurdu.
Bethune kentindeki fabrika hali hazırda 863 kişiye istihdam sağlıyor ve günde 17 bin lastik üretme kapasitesine sahip.
Bu fabrika 1961 yılından bu yana faaliyette.
18:051.107
En Yüksek
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|: 0,00%
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|: 1.114
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|Önceki Kapanış
|: 1.107
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1.117
En Düşük
1.105
18:057,5056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 7,5240
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|Önceki Kapanış
|: 7,5080
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7,5056
En Düşük
7,4825
18:058,8425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
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|Açılış
|: 8,8700
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|Önceki Kapanış
|: 8,8650
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8,8820
En Düşük
8,8040
18:05469,17
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|Açılış
|: 469,17
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|Önceki Kapanış
|: 473,02
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473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|POLTK
|209,00
|2.468.716
|% 10,00
|
|YONGA
|81,40
|14.309.957
|% 10,00
|
|UFUK
|12,43
|1.003.325
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,88
|2.239.894
|% 10,00
|
|ETYAT
|2,31
|54.326.308
|% 10,00
|
|KENT
|429,30
|4.733.405
|% -10,00
|
|TDGYO
|7,39
|27.160.198
|% -9,99
|
|LKMNH
|12,02
|36.906.603
|% -9,96
|
|NUGYO
|9,43
|93.122.334
|% -9,93
|
|KRDMA
|5,14
|171.161.096
|% -7,22
|
|KRDMD
|3,17
|1.099.719.294
|% 1,93
|
|SASA
|17,00
|775.531.072
|% 4,49
|
|PETKM
|4,35
|736.589.833
|% -1,14
|
|SISE
|6,39
|554.447.537
|% 0,63
|
|AVOD
|4,04
|391.457.545
|% 9,78
|
|KRDMD
|3,17
|1.099.719.294
|% 1,93
|
|IHLAS
|1,09
|251.863.732
|% 3,81
|
|PETKM
|4,35
|736.589.833
|% -1,14
|
|EKGYO
|1,79
|252.974.771
|% -1,10
|
|CEMAS
|1,65
|198.304.864
|% 5,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4968
|7,5011
|% -0,04
|
|Euro
|8,8287
|8,8441
|% -0,26
|
|Sterlin
|9,6709
|9,7194
|% -0,37
|
|Frank
|8,1901
|8,2394
|% -0,38
|
|Riyal
|1,9942
|2,0042
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-13,49
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-3,95
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,88
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,08
|
|B. Petrol
|41,70
|41,70
|-0,52
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59RYSAS
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 500, 069 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 18 kaybederek (% -0.34 ) 1, 238
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17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, SASA, PETKM
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17:58XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 10, 212.00 milyon TL de
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17:57KRDMA
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 442, 928 adet işlem