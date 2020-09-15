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Bütçe rakamları belli oldu

15.09.2020 11:22

Son güncelleme : 15.09.2020 11:23
Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe dengesi 28,2 milyar TL, faiz  dışı denge 40,1 milyar TL fazla verdi.



Hazine'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "2020 yılı Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 80,3  milyar TL, bütçe gelirleri 108,6 milyar TL ve bütçe fazlası 28,2  milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 68,4 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 40,1 milyar TL olarak  gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Ağustos ayında 576 milyon TL  fazla vermiş iken 2020 yılı Ağustos ayında 28 milyar 220 milyon TL  fazla vermiştir. 2019 yılı Ağustos ayında 11 milyar 442 milyon TL faiz dışı fazla  verilmiş iken 2020 yılı Ağustos ayında 40 milyar 122 milyon TL faiz  dışı fazla verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ağustos ayı itibarıyla 80 milyar 345 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 11 milyar 901  milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 68 milyar 444 milyon TL olarak  gerçekleşmiştir.

2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1  trilyon 95 milyar 461 milyon TL ödenekten Ağustos ayında 80 milyar 345  milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 93  milyar 712 milyon TL harcama yapılmıştır.

Ağustos ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,3  oranında azalmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme  oranı ise 2019 yılında yüzde 9,8 iken 2020 yılında yüzde 7,3 olmuştur.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,4  oranında azalarak 68 milyar 444 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz  hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019  yılında yüzde 9,8 iken 2020 yılında yüzde 7,2 olmuştur."


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