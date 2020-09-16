Çek yasağı kararları Ağustos ayında önceki aya ve geçen yılın aynı ayına göre düşüş gösterdi.
Çek yasağı kararları düşüş gösterdi
16.09.2020 07:39
Son güncelleme : 16.09.2020 09:52
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından açıklanan verilere göre, geçen yılın Ağustos ayında 3 bin 325 olan çek yasağı kararları, bu yıl aynı ayda bin 195 oldu. Bir önceki ay çek yasağı kararı 4 bin 228 seviyesindeydi.
Aynı ayda çek yasağı verilen tekil kişi sayısı 661 oldu. Bir önceki ay sayı 2 bin 306, geçen yıl aynı ay bin 898 olmuştu.
Böylece birikimli çek yasağı kararları 24 bin 565'e ulaştı. Çek yasağı ortadan kaldırma kararları 502 olurken, çek yasağı kararı ortadan kaldırılan tekil kişi sayısı 114, birikimli ortadan kaldırma kararları 8 bin 568 oldu.
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|1.538
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|752
|769
|-2,10
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|6,55
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