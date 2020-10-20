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Cezayirli petrol şirketi 10 milyar dolar zarar edebilir

20.10.2020 09:27

Son güncelleme : 20.10.2020 10:14
Cezayir`in petrol şirketi Sonatrach`ın doğal gaz ve petrol ihracatından elde ettiği gelirin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl 10 milyar dolar azalması bekleniyor.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şirketin ihracatının eylül itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 azaldığı belirtildi.

Cezayir makamları, bu yıl doğal gaz ve petrolden elde edilen gelirin 10 milyar dolar azalacağını tahmin ediyor. Şirketin geçen yıl 33 milyar dolar olarak kayıtlara geçen ihracat gelirinin Kovid-19 salgını sonrası enerji talebinde meydana gelen daralma nedeniyle bu yıl 23 milyar dolara gerilemesi bekleniyor.

Cezayir ekonomisi enerji ihracatına dayalı olduğundan akaryakıt piyasalarındaki dalgalanmalardan çok ciddi şekilde etkileniyor.


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