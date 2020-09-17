Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin`in ABD`yi piyasa ekonomisinin temel kurallarına ve adil rekabete saygılı olması konusunda uyardığını söyledi.
Çin, ABD`yi ekonominin kurallarına uymaya çağırdı
17.09.2020 10:59
Son güncelleme : 17.09.2020 11:03
ABD Başkanı Donald Trump'ın TikTok'un bir ABD şirketine satılmasına onay vermeye henüz hazır olmadığını söylemesinin ardından açıklama yapan Wang Wenbin, "ABD'yi ekonominin kullarına saygılı olmaya çağırdık. ABD, şirketler için adil ve ayrımcılık yapılmayan bir ortam oluşturmalı" diye konuştu.
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