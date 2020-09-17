Çin, ABD`yi ekonominin kurallarına uymaya çağırdı















ABD Başkanı Donald Trump'ın TikTok'un bir ABD şirketine satılmasına onay vermeye henüz hazır olmadığını söylemesinin ardından açıklama yapan Wang Wenbin, "ABD'yi ekonominin kullarına saygılı olmaya çağırdık. ABD, şirketler için adil ve ayrımcılık yapılmayan bir ortam oluşturmalı" diye konuştu.