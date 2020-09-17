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Çin, ABD`yi ekonominin kurallarına uymaya çağırdı

17.09.2020 10:59

Son güncelleme : 17.09.2020 11:03
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin`in ABD`yi piyasa  ekonomisinin temel kurallarına ve adil rekabete saygılı olması konusunda  uyardığını söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın TikTok'un bir ABD şirketine satılmasına  onay vermeye henüz hazır olmadığını söylemesinin ardından açıklama yapan Wang Wenbin, "ABD'yi ekonominin kullarına saygılı olmaya çağırdık. ABD, şirketler için adil ve ayrımcılık yapılmayan bir ortam oluşturmalı" diye konuştu.


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