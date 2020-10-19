Çin Ulusal İstatistik İdaresi, gayrisafi yurtiçi hasılanın temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 büyüdüğünü açıkladı.
Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 büyüdü
19.10.2020 08:55
Son güncelleme : 19.10.2020 09:09
Çin ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyüdü. İkinci çeyrekteki yeniden büyüme seyri sonrası üçüncü çeyrekte de ekonomik toparlanmasının hızlandığı değerlendirilen Çin’in, son verilere göre yılın 9 ayında senelik bazda yüzde 0,7 büyüdüğü bildirildi.
Çin ekonomisi, geçen yılın sonunda Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,8 küçülmüş, ikinci çeyrekte yüzde 3,2 büyümüştü.
18:051.193
En Yüksek
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|Açılış
|: 1.185
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|Önceki Kapanış
|: 1.193
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1.194
En Düşük
1.183
18:057,9210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
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|Açılış
|: 7,9320
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,8976
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
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|: 9,2800
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
9,2479
18:05486,29
En Yüksek
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|Açılış
|: 486,06
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|Önceki Kapanış
|: 484,61
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486,29
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCTL
|32,78
|147.515.392
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,18
|10.868.941
|% 10,00
|
|ITTFH
|9,13
|372.780.482
|% 10,00
|
|TKURU
|357,50
|42.590.054
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.891.640
|% 10,00
|
|POLTK
|353,00
|6.799.839
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|3.498.622
|% -9,99
|
|BASCM
|9,37
|115.167
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|104.961
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.127.018
|% -9,95
|
|GARAN
|7,18
|1.265.949.852
|% 2,43
|
|PETKM
|4,63
|1.255.326.508
|% -1,49
|
|SISE
|6,78
|1.221.410.734
|% 0,89
|
|SKBNK
|1,84
|672.331.090
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,74
|623.002.797
|% 9,43
|
|SKBNK
|1,84
|672.331.090
|% 6,36
|
|TSKB
|1,28
|459.912.459
|% 8,47
|
|ALBRK
|1,63
|598.761.422
|% 3,16
|
|IHLGM
|1,74
|623.002.797
|% 9,43
|
|PETKM
|4,63
|1.255.326.508
|% -1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9215
|7,9267
|% -0,08
|
|Euro
|9,2775
|9,2872
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,2226
|10,2739
|% 0,05
|
|Frank
|8,6226
|8,6745
|% -0,16
|
|Riyal
|2,1070
|2,1175
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|9,49
|
|Altın Gr.
|486
|486
|1,45
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,66
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,06
|
|B. Petrol
|42,88
|42,88
|-0,05
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DOAS
Yüzde 7.12 oranında artışla 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 510, 762 adet işlem
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