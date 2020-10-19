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Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 büyüdü

19.10.2020 08:55

Son güncelleme : 19.10.2020 09:09
Çin Ulusal İstatistik İdaresi, gayrisafi yurtiçi hasılanın temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 büyüdüğünü açıkladı.



Çin ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyüdü. İkinci çeyrekteki yeniden büyüme seyri sonrası üçüncü çeyrekte de ekonomik toparlanmasının hızlandığı değerlendirilen Çin’in, son verilere göre yılın 9 ayında senelik bazda yüzde 0,7 büyüdüğü bildirildi.

Çin ekonomisi, geçen yılın sonunda Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,8 küçülmüş, ikinci çeyrekte yüzde 3,2 büyümüştü.


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