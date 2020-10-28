Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Dev şirket 4,9 milyar dolarlık net zarar bekliyor

28.10.2020 07:01

Son güncelleme : 28.10.2020 07:16
Japonya’nın en büyük havayollarından All Nippon Airways (ANA) martta sona erecek 2020 mali yılında 510 milyar yenlik (4,9 milyar dolar) net zarar bekliyor.



ANA’dan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın şartlarında düşen hava yolu seyahat talebi sebebiyle firma, mevcut mali yılda zarar beklediğini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, mart-eylül arası 6 aylık dönemde toplam gelirleri yüzde 72 azalan ANA, 188 milyar yen (1,79 milyar dolar) net zarar kaydetti.

Önceki yılın aynı dönemine kıyasla ANA, uluslararası uçuş gelirlerinden yüzde 94, yerel uçuş gelirlerinde ise yüzde 78 düzeyinde finansal kayıp açıkladı.

Bu kapsamda ANA, Mart 2021’de sona erecek 2020 mali yılı satışlarında yüzde 62’den fazla düşüş ve toplamda 510 milyar yenlik (4,9 milyar dolar) rekor düzeyde net zarar bekliyor.

Kyodo ajansına göre, iş piyasalarının belirsiz koşullarında firma, 400 milyar yen değerinde ikinci dereceden teminatlı kredi kullanılmasında ulusal bankalarla anlaşmaya vardı.

Basın toplantısında konuşan ANA Üst Yöneticisi (CEO) Katanozaka Şinya, mevcut mali yılın dış görünüşünün sert koşullarına dikkati çekti.

Katanozaka, ¨2021 mali yılında atılabilecek her türlü adımı atıp karlılığa döneceğiz.¨ ifadesini kullandı ve Asya piyasalarına yönelik yeni bir ucuz hava yolu firması kurulabileceği sinyalini verdi.


ETİKETLER
japonyaAll Nippon Airwayszarar




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.153
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.144  
Önceki Kapanış :  1.153  
En Yüksek
1.158 En Düşük
1.134
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 1.498,20 104.090.159 % 10,00  
KLNMA 71,50 30.524.677 % 10,00  
OSMEN 22,00 1.052.609 % 10,00  
YBTAS 15.069,80 213.349 % 10,00  
PKENT 703,50 111.545 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1958 8,2004 % 0,19  
Euro 9,6526 9,6606 % 0,02  
Sterlin 10,6470 10,7004 % 1,43  
Frank 8,9720 9,0260 % 1,16  
Riyal 2,1745 2,1854 % 1,18  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.907 1.908 -0,46  
Altın Gr. 502 502 7,22  
Cumhuriyet 3.317 3.368 44,00  
Tam 3.303 3.386 41,63  
Yarım 1.597 1.638 20,14  
Çeyrek 801 819 10,07  
Gümüş.Ons 24,35 24,38 0,00  
Gümüş Gr. 6,41 6,43 0,01  
B. Petrol 40,83 40,83 -0,78  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru