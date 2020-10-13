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`Dijital euro konusunda geç kalmak istemiyoruz`

13.10.2020 07:19

Son güncelleme : 13.10.2020 07:34
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, dijital bir euro ihracı için doğru anın henüz gelmediğini, ancak ECB`nin dijital parasını çıkarmak konusunda "geç" kalmayacağını söyledi.



ECB'nin dijital bir para çıkarmak konusunda ana motivasyonunun dijital ödemelere doğru global kayışın olduğunu ifade eden Panetta, dijital para çıkarma sürecinin ne kolay ne de risksiz olmayacağını da vurguladı.

Panetta, önceliklerinin çıkarılacak dijital euronun güvenliğini sağlamak olacağını da belirtti.


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