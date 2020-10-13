`Dijital euro konusunda geç kalmak istemiyoruz`















ECB'nin dijital bir para çıkarmak konusunda ana motivasyonunun dijital ödemelere doğru global kayışın olduğunu ifade eden Panetta, dijital para çıkarma sürecinin ne kolay ne de risksiz olmayacağını da vurguladı.

Panetta, önceliklerinin çıkarılacak dijital euronun güvenliğini sağlamak olacağını da belirtti.