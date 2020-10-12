Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB`nin dijital euro çıkarılması konusuyla "ciddi bir şekilde" ilgilendiğini söyledi, ancak dijital euronun, nakitin yerini hiçbir zaman alamayacağını vurguladı.
`Dijital euro nakitin yerini hiçbir zaman alamayacak`
12.10.2020 15:36
Son güncelleme : 12.10.2020 15:37
DHA
Covid-19 pandemisi sürecinde bazı önemli yapısal değişiklikler olduğuna dikkat çeken Lagarde, pandeminin başlarından itibaren Avrupa genelinde çalışanların yüzde 50'sinin evden çalıştıklarını, bunların yalnızca yüzde 10'unun işyerlerine geri çağrıldıklarına işaret etti.
"Çalışmak, artık askisi gibi değil, önümüzdeki dönemde değişik olacak ve nakitin kral olduğu ülkelerde artık ödemeler daha çok dijital yapılıyor. ECB de dijital euro ile ciddi şekilde ilgileniyor" diyen Lagarde, buna karşılık dijital euronun nakitin yerini almaması gerektiğini ve hiçbir zaman da alamayacağını vurguladı.
Salgın sonrası durumu ve Avrupa'daki politika yapıcıların karşılaştığı zorluklar üzerinde duran Lagarde, yeni dönemde hizmet odaklı yeni bir küreselleşme dalgası olacağına da işaret etti ve çok uluslu şirketlerin yüzde 60'ının Covid-19 pandemisinin oluşturduğu yeni koşullarda dijital teknolojilere daha çok yoğunlaştığının altını çizdi.
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