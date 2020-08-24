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Dinamik Isı halka arz oluyor

24.08.2020 14:06

Son güncelleme : 24.08.2020 14:08
Dinamik Isı, tamamı sermaye artırımı yoluyla gerçekleştireceği halka arzına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu`ndan (SPK) onay aldı.



AA

Alanındaki 29 yıllık tecrübesi ile yalıtım, ambalaj ve plastik sanayi başta olmak üzere 22 farklı sektöre Polietilen ve Polistiren bazlı köpük ürün çözümleri tasarlayıp, geliştirerek üretimini gerçekleştiren Dinamik Isı, Gedik Yatırım aracılığıyla halka arz ediliyor.

Dinamik Isı'dan yapılan açıklamaya göre, Dinamik Isı, tamamı sermaye artırımı yoluyla gerçekleştireceği halka arzına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay aldı.

Halka arzın büyüklüğü 30 milyon 624 bin TL olacak. Pay başına 3,52 TL sabit fiyat ile 8 milyon 700 bin TL’lik nominal değerli paylarını Borsa’da satış yöntemi ile 27-28 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan talep toplama sonrası halka arz edecek olan Dinamik Isı, yüzde 35,22’lik halka açıklığa ulaşmayı planlıyor. Borsa’da birincil piyasa seans saatleri 10:30-13:00 olup, halka arz için emirlerin saat 13:00’e kadar iletilmesi gerekiyor. Payların Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile fiyat istikrarı işlemlerinin yapılması planlanıyor.

1991 yılında İzmir’de kurulan Dinamik Isı, yalıtım, ambalaj ve plastik sanayi başta olmak üzere 22 farklı sektöre Polietilen ve Polistiren bazlı köpük ürün çözümleri tasarlayıp, geliştirip ve üretiyor. İzmir Tire’de yer alan 35 bin metrekarelik tesislerinde ürettiği ürünlerin, inşaat ve tesisat yalıtımı, ambalaj, iklimlendirme, otomotiv, mobilya, ayakkabı ve çanta, spor, sağlık ve eğlence gibi çeşitli sektörlere yurt içi ve yurt dışında satışını gerçekleştiriyor.

Dinamik Isı, halka arzdan elde edeceği kaynak ile yeni yatırım ve kapasite artışı sağlamayı, Ar-Ge kabiliyetinin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge ve laboratuvar yatırımını gerçekleştirmeyi ve satış-dağıtım ve ihracat faaliyetlerinin artırılmasını hedefliyor.

2016-2019 yılları arasında yaklaşık yüzde 23 yıllık bileşik büyüme oranı yakalayarak 61,4 milyon TL ciroya ulaşan Dinamik Isı, 2020 yılı ilk altı ayında 24,2 milyon TL ciro elde etti. Yeni ve katma değerli ürünleri sayesinde kârlılığını artırmayı başaran Dinamik Isı, 2017’de 6,1 milyon TL olan FAVÖK’ünü yüzde 64 artırarak 2019 yılında 10,1 milyon TL seviyesine getirdi. 30 Haziran 2020 itibarıyla net finansal borcu bulunmayan ve 5,5 milyon TL net nakit pozisyonunda olan Dinamik Isı’nın 17,5 milyon TL birikmiş kârı bulunuyor.


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