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Dış ticaret açığı rakamları belli oldu

31.08.2020 10:33

Son güncelleme : 31.08.2020 10:34
Dış ticaret açığı Temmuz`da yıllık bazda yüzde 18.2 azalarak 3 milyar 297 milyon dolardan, 2 milyar 697 milyon dolara geriledi.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82.9 düzeyinden yüzde 84.8'e yükseldi.

Buna göre, Temmuz'da yıllık bazda ihracat yüzde 5.8 azalarak 15 milyar 12 milyon dolara, ithalat yüzde 7.9 azalarak 17 milyar 709 milyon dolara geriledi.

Buna karşılık, Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 55.6 artarak 17 milyar 85 milyon dolardan, 26 milyar 590 milyon dolara yükseldi. 

Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85.9'dan yüzde 77.2'ye geriledi.

TÜİK verilerine göre, genel ticaret sistemine göre ihracat Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.7 azalarak 90 milyar 15 milyon dolara, ithalat yüzde 3.9 azalarak 116 milyar 605 milyon dolara geriledi.


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