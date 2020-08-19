Dolar/TL yeni güne 7.37 seviyesinde başladı. Bugün piyasaların gözü ABD Merkez Bankası tutanaklarında olacak.
Dolar bugün ne kadar?
19.08.2020 07:39
Son güncelleme : 19.08.2020 07:40
Dolar/TL dün 7.40'ı test etmesinin ardından tekrar kritik seviyenin altına indi.
ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarının izleneceği yeni güne kur 7.37 seviyesinden başladı.
Euro/TL 8.80 civarında seyrediyor.
Fed, 28-29 Temmuz FOMC toplantı tutanaklarını bu akşam TSİ 21.00'de açıklayacak.
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18:051.092
En Yüksek
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|: 1.088
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En Düşük
1.084
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En Yüksek
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|: 0,10%
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En Düşük
468,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|29,04
|6.026.582
|% 10,00
|
|MAKTK
|2,53
|90.056.109
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,09
|9.993.185
|% 10,00
|
|RTALB
|57,20
|666.630.687
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|340.880
|% 9,99
|
|SILVR
|4,05
|194.243.528
|% -10,00
|
|RALYH
|13,05
|37.926.518
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|15.100.755
|% -10,00
|
|KLGYO
|6,80
|545.867.176
|% -9,93
|
|SEKFK
|4,11
|22.578.590
|% -9,87
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 2,44
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 9,86
|
|ASELS
|17,70
|799.053.971
|% -0,78
|
|RTALB
|57,20
|666.630.687
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,94
|615.266.023
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,70
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 2,44
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,13
|253.834.320
|% 1,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3752
|7,3840
|% 0,15
|
|Euro
|8,8010
|8,8140
|% 0,10
|
|Sterlin
|9,7384
|9,7872
|% 1,06
|
|Frank
|8,1340
|8,1830
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9608
|1,9706
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.993
|1.993
|-9,15
|
|Altın Gr.
|475
|475
|4,07
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,65
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,01
|
|B. Petrol
|45,16
|45,16
|-0,30
|