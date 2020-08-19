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Dolar bugün ne kadar?

19.08.2020 07:39

Son güncelleme : 19.08.2020 07:40
Dolar/TL yeni güne 7.37 seviyesinde başladı. Bugün piyasaların gözü ABD Merkez Bankası tutanaklarında olacak.



Dolar/TL dün 7.40'ı test etmesinin ardından tekrar kritik seviyenin altına indi.

ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarının izleneceği yeni güne kur 7.37 seviyesinden başladı.

Euro/TL 8.80 civarında seyrediyor.

Fed, 28-29 Temmuz FOMC toplantı tutanaklarını bu akşam TSİ 21.00'de açıklayacak.

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ARMDA 29,04 6.026.582 % 10,00  
MAKTK 2,53 90.056.109 % 10,00  
MRGYO 2,09 9.993.185 % 10,00  
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