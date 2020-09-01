Haftaya 7.33 civarında başlayan dolar/TL yeni günde de 7.34`ün hemen üzerinde seyrediyor.
Dolar bugün ne kadar?
01.09.2020 09:55
Son güncelleme : 01.09.2020 09:56
Dolar/TL dün haftaya 7.33 lira civarında başlamıştı. 2. çeyrek büyüme rakamlarının açıklanmasından hemen önce 7.35'in üzerine tırmansa da bu seviyede tutunamadı ve günü 7.34 civarında kapattı.
Kur yeni güne 7.34 seviyesinde başladı. Euro/TL ise 8.82 civarında seyrediyor.
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18:051.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
0
En Düşük
0
18:057,3667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0207
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3692
En Düşük
7,3225
18:058,8270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0552
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,8352
En Düşük
8,7425
18:05468,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,02
|Açılış
|: 468,86
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|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
470,62
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FORMT
|3,33
|3.821.618
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,60
|18.534.380
|% 0,00
|
|GENTS
|2,69
|9.276.741
|% 0,00
|
|KERVT
|4,94
|134.976.098
|% 0,00
|
|ULAS
|3,19
|39.123.778
|% 0,00
|
|ARDYZ
|26,38
|14.289.437
|% -0,95
|
|FORMT
|3,33
|3.821.618
|% 0,00
|
|GENTS
|2,69
|9.276.741
|% 0,00
|
|KERVT
|4,94
|134.976.098
|% 0,00
|
|ULAS
|3,19
|39.123.778
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,05
|1.542.596.341
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,76
|794.831.925
|% 0,00
|
|GARAN
|6,76
|739.299.999
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,14
|645.199.841
|% 0,00
|
|PETKM
|3,91
|605.415.854
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,05
|1.542.596.341
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,76
|794.831.925
|% 0,00
|
|PETKM
|3,91
|605.415.854
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,70
|357.169.199
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,03
|257.249.488
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3598
|7,3667
|% 0,28
|
|Euro
|8,8199
|8,8270
|% 0,63
|
|Sterlin
|9,8219
|9,8712
|% 0,31
|
|Frank
|8,1318
|8,1808
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9534
|1,9632
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|16,79
|
|Altın Gr.
|469
|469
|4,27
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,59
|28,63
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,11
|
|B. Petrol
|45,76
|45,76
|0,48
|
Seans Raporu
18:05
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17:58GEDIK
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 9.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 160, 660 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 081 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 75 altında . İşlem hacmi 12, 901.00 milyon TL de
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17:55KLGYO
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 739, 676 adet işlem
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17:52DOAS
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 14.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 042, 791 adet işlem
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17:51KUYAS
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 493, 979 adet işlem