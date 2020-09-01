Dolar bugün ne kadar?















Dolar/TL dün haftaya 7.33 lira civarında başlamıştı. 2. çeyrek büyüme rakamlarının açıklanmasından hemen önce 7.35'in üzerine tırmansa da bu seviyede tutunamadı ve günü 7.34 civarında kapattı.

Kur yeni güne 7.34 seviyesinde başladı. Euro/TL ise 8.82 civarında seyrediyor.

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