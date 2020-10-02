Dolar/TL güne 7.74 seviyesinden başladı. Piyasalarda bugün ABD`de istihdam verileri izlenecek.
Dolar haftanın son gününde ne kadar?
02.10.2020 08:48
Son güncelleme : 02.10.2020 09:07
ABD'de istihdam verilerinin izleneceği haftanın son gününe dolar/TL 7.74 seviyesinden başladı.
Euro/TL ise 9.07 civarında seyrediyor.
ABD'de tarım dışı istihdamın 800 bin artması, işsizlik oranının yüzde 8,4'ten %8,2'ye inmesi bekleniyor. Veriler TSİ 15.30'da açıklanacak.
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Trump 'pozitif' çıktı! Petrol düşüşe geçti
18:051.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 1.150
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.143
18:057,7735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
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|: 7,7850
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7,7737
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7,7252
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|: 474,51
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476,34
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERKO
|13,20
|115.095.727
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.365.198
|% 10,00
|
|CMBTN
|137,60
|10.671.228
|% 9,99
|
|SODSN
|26,00
|1.236.872
|% 9,98
|
|EMNIS
|43,90
|3.920.709
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|462.678.314
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|2.071.818
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|417.643
|% -10,00
|
|MRSHL
|373,00
|4.092.183
|% -9,99
|
|JANTS
|192,80
|9.635.827
|% -9,99
|
|SISE
|6,91
|2.339.296.234
|% -5,60
|
|GARAN
|7,12
|1.915.082.431
|% 0,28
|
|ASELS
|18,53
|1.759.231.085
|% -4,09
|
|TURSG
|6,04
|1.472.391.904
|% 6,34
|
|THYAO
|10,54
|1.178.812.109
|% 0,38
|
|SISE
|6,91
|2.339.296.234
|% -5,60
|
|GARAN
|7,12
|1.915.082.431
|% 0,28
|
|TURSG
|6,04
|1.472.391.904
|% 6,34
|
|KRDMD
|3,41
|787.664.329
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,72
|330.697.560
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7643
|7,7735
|% 0,36
|
|Euro
|9,0961
|9,1225
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,9576
|10,0075
|% 0,11
|
|Frank
|8,4081
|8,4588
|% 0,17
|
|Riyal
|2,0611
|2,0715
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|-0,68
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,78
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,89
|5,90
|-0,03
|
|B. Petrol
|39,90
|39,90
|-1,03
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57ADEL
Yüzde 9.91 oranında artışla 22.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 833, 193 adet işlem
-
17:56BRKO
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 306, 817 adet işlem
-
17:54BTCIM
Yüzde 4.63 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 433, 374 adet işlem
-
17:53TURSG
Yüzde 8.98 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 170, 048 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 051