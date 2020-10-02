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Dolar haftanın son gününde ne kadar?

02.10.2020 08:48

Son güncelleme : 02.10.2020 09:07
Dolar/TL güne 7.74 seviyesinden başladı. Piyasalarda bugün ABD`de istihdam verileri izlenecek.



ABD'de istihdam verilerinin izleneceği haftanın son gününe dolar/TL 7.74 seviyesinden başladı.

Euro/TL ise 9.07 civarında seyrediyor.

ABD'de tarım dışı istihdamın 800 bin artması, işsizlik oranının yüzde 8,4'ten %8,2'ye inmesi bekleniyor. Veriler TSİ 15.30'da açıklanacak.

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Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.150  
Önceki Kapanış :  1.144  
En Yüksek
1.155 En Düşük
1.143
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERKO 13,20 115.095.727 % 10,00  
KENT 367,50 3.365.198 % 10,00  
CMBTN 137,60 10.671.228 % 9,99  
SODSN 26,00 1.236.872 % 9,98  
EMNIS 43,90 3.920.709 % 9,97  
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Dolar 7,7643 7,7735 % 0,36  
Euro 9,0961 9,1225 % 0,27  
Sterlin 9,9576 10,0075 % 0,11  
Frank 8,4081 8,4588 % 0,17  
Riyal 2,0611 2,0715 % 0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.905 1.906 -0,68  
Altın Gr. 473 473 -1,30  
Cumhuriyet 3.142 3.190 20,00  
Tam 3.125 3.204 18,91  
Yarım 1.511 1.550 9,15  
Çeyrek 758 775 4,58  
Gümüş.Ons 23,73 23,78 -0,05  
Gümüş Gr. 5,89 5,90 -0,03  
B. Petrol 39,90 39,90 -1,03  
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