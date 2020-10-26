Dolar/TL haftaya yeni rekor seviyesinde başladı.
Dolar haftaya nasıl başladı?
26.10.2020 08:13
Son güncelleme : 26.10.2020 09:26
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun sürpriz kararının ardından yönünü yeniden yukarı çeviren dolar/TL, yeni haftaya da rekor seviyeden başladı.
Dolar/TL bugün 8 TL ile yeni zirvesini gördü. Bir önceki rekor TCMB faiz kararının alındığı gün 7.9799 ile kırılmıştı.
Euro/TL ise haftanın ilk gününe cuma kapanış seviyesinin az altında, 9.44 seviyesinde başladı.
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|% 10,00
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|KONYA
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|226.649.496
|% 9,99
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|KARTN
|1.238,20
|37.902.540
|% 9,99
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|37.936.833
|% 9,98
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|KLGYO
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|AKYHO
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|SISE
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|EKGYO
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|639.534.279
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|SKBNK
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|KRDMD
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|YKBNK
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|% -1,33
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9962
|8,0027
|% 0,45
|
|Euro
|9,4626
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|% 0,29
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|Sterlin
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|% 0,06
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|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-5,04
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|Altın Gr.
|487
|487
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.257
|-13,00
|
|Tam
|3.211
|3.290
|26,05
|
|Yarım
|1.552
|1.591
|12,60
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|Çeyrek
|778
|796
|6,31
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,18
|-0,45
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|Gümüş Gr.
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|6,22
|-0,09
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