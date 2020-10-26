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Dolar haftaya nasıl başladı?

26.10.2020 08:13

Son güncelleme : 26.10.2020 09:26
Dolar/TL haftaya yeni rekor seviyesinde başladı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun sürpriz kararının ardından yönünü yeniden yukarı çeviren dolar/TL, yeni haftaya da rekor seviyeden başladı.

Dolar/TL bugün 8 TL ile yeni zirvesini gördü. Bir önceki rekor TCMB faiz kararının alındığı gün 7.9799 ile kırılmıştı.

Euro/TL ise haftanın ilk gününe cuma kapanış seviyesinin az altında, 9.44 seviyesinde başladı.

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