Dolar haftaya nasıl başladı?















Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun sürpriz kararının ardından yönünü yeniden yukarı çeviren dolar/TL, yeni haftaya da rekor seviyeden başladı.

Dolar/TL bugün 8 TL ile yeni zirvesini gördü. Bir önceki rekor TCMB faiz kararının alındığı gün 7.9799 ile kırılmıştı.

Euro/TL ise haftanın ilk gününe cuma kapanış seviyesinin az altında, 9.44 seviyesinde başladı.

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