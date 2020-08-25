Dolar kaç lira oldu?















Dolar/TL yeni güne 7.37 seviyesinden başlarken, euro/TL 8,71 civarında seyrediyor.

Analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

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