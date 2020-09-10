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Dolar ne kadar oldu?

10.09.2020 09:57

Son güncelleme : 10.09.2020 10:18
İstanbul serbest piyasada dolar 7,4850 liradan, euro 8,8520 liradan güne başladı. Öte yandan Merkez Bankası`nın (TCMB) geçen hafta devreye giren zorunlu karşılık artışı ve likidite sıkılaştırmasının etkisiyle bir aylık repo faizi de yüzde 11.15 ile geç likidite penceresi faizine yaklaştı.



Küresel piyasalarda güç kazanan dolar, jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle, iç piyasada Mayıs-Haziran-Temmuz dönemi istihdam verilerinin açıklanacağı yeni güne, Çarşamba günü test ettiği 7.4983 liralık tarihi yüksek düzeye yakın başladı. TCMB, Temmuz ayı ödemeler dengesi verilerini Cuma günü açıklayacak.

Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle Çarşamba günü açtığı 7 Ekim vadeli repo ihalesinde en düşük ve ortalama yüzde 11.15 basit faizden 10 milyar lira verdi. TCMB'nin Salı günü geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 10.77 düzeyinde gerçekleşti.

Faizini katılımcıların belirlediği geleneksel repo ihalesinde oluşan faizler yüzde 11.3'ten kademeli olarak geriledikten sonra yükselerek, yeniden yüzde 11.0 düzeyinin üzerine çıkmış oldu.

TCMB'nin repo ihalesinde basit faizin yüzde 11.0'in üzerinde oluşmasının ardından, bankalararası piyasada gecelik faizler de yüzde 11.25 düzeyine kadar yükseldi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,087 ve 1,099 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.93 artışla 1,099.68 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.69, BIST Mali Endeks yüzde 0.16, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.24 artıdaydı.


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Cumhuriyet 3.108 3.155 38,00  
Tam 3.089 3.168 30,33  
Yarım 1.493 1.532 14,67  
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Gümüş Gr. 6,47 6,48 -0,02  
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