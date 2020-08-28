Dolar/TL haftanın son gününe 7.35 seviyesinde başladı.
Dolar ne kadar oldu?
28.08.2020 07:38
Son güncelleme : 28.08.2020 07:58
Dolar/TL haftanın son gününe 7.35 seviyesinden başlarken, euro/TL 8.71 seviyesinden işlem görüyor.
ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell, fiyat istikrarı ve istihdam hedeflerini tutturmak amacıyla benimsenen yeni stratejiyi açıkladı. Bu kapsamda ABD’de tam istihdamın sağlanması ve enflasyonun yeniden sağlıklı bir seviyeye çekilmesi hedefleniyor.
Analistler, ABD-Çin ilk faz ticaret müzakereleri ve yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZRDN
|2,64
|720.791
|% 10,00
|
|DZGYO
|3,30
|12.291.112
|% 10,00
|
|KLGYO
|5,83
|44.251.029
|% 10,00
|
|GYHOL
|24,20
|8.385.469
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|4.100.702
|% 10,00
|
|BMELK
|5,31
|1.413.758
|% -10,00
|
|DGGYO
|11,62
|42.226.506
|% -8,29
|
|DMSAS
|5,52
|175.749.807
|% -7,07
|
|PRKME
|4,30
|199.980.704
|% -6,52
|
|MNDRS
|3,10
|31.718.500
|% -4,91
|
|GARAN
|6,99
|1.151.920.502
|% 1,30
|
|GUSGR
|6,59
|1.145.961.242
|% 0,15
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 1,49
|
|SISE
|6,22
|701.344.461
|% -0,48
|
|FENER
|24,40
|661.973.478
|% 5,90
|
|EKGYO
|1,87
|473.335.767
|% 0,54
|
|ZOREN
|2,69
|597.655.698
|% 9,80
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 1,49
|
|SKBNK
|1,45
|293.160.042
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,09
|408.552.961
|% 0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3499
|7,3502
|% -0,09
|
|Euro
|8,7114
|8,7373
|% 0,42
|
|Sterlin
|9,6658
|9,7143
|% -0,35
|
|Frank
|8,0459
|8,0944
|% -0,35
|
|Riyal
|1,9521
|1,9619
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|12,58
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-7,30
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-19,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-20,54
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-9,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,27
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,04
|
|B. Petrol
|45,61
|45,61
|0,01
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Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 94 artarak (% 0.32 ) 1, 250
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, SKBNK
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17:58XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 13, 725.00 milyon TL de
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17:57ZOREN
Yüzde 8.98 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 202, 972, 819 adet işlem
-
17:56AKMGY
Yüzde 4.17 oranında artışla 45.00 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 837 adet işlem