Dolar ne kadar oldu?















Dolar/TL haftanın son gününe 7.35 seviyesinden başlarken, euro/TL 8.71 seviyesinden işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell, fiyat istikrarı ve istihdam hedeflerini tutturmak amacıyla benimsenen yeni stratejiyi açıkladı. Bu kapsamda ABD’de tam istihdamın sağlanması ve enflasyonun yeniden sağlıklı bir seviyeye çekilmesi hedefleniyor.

Analistler, ABD-Çin ilk faz ticaret müzakereleri ve yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

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