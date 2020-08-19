Dolar yönünü aşağı çevirdi!















Dün en düşük 7,3564, en yüksek 7,4006 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kaybıyla 7,3740'tan tamamlamıştı.

Yeni güne 7.37 TL seviyesinde başlayan Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yönünü aşağı çevirerek 7.22 TL seviyesini gördü. Gram altının fiyatı ise 472 TL'den 464 TL seviyesine kadar geriledi. Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası tutanaklarında olacak.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündemi ile ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin taraflardan gelebilecek açıklamaların gündemdeki yerini koruduğunu ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.