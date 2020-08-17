Dolar/TL yeni haftanın ilk gününe 7.37 seviyesinde başladı. Bütçe rakamları izlenecek.
Dolarda son durum ne?
17.08.2020 08:04
Son güncelleme : 17.08.2020 08:11
Türkiye'de bütçe rakamlarının izleneceği haftanın ilk gününe dolar/TL 7.37 seviyesinden başlarken, euro/TL 8.74 seviyesinden işlem görüyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bütçe rakamlarını saat 11.00'de açıklayacak.
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18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.096
En Düşük
1.077
18:057,3735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0164
|Açılış
|: 7,4160
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3739
En Düşük
7,3558
18:058,7485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0346
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7485
En Düşük
8,7054
18:05460,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,32
|Açılış
|: 460,44
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
462,50
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|KENT
|2.289,90
|9.152.730
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,63
|291.645.204
|% 9,99
|
|BAYRK
|7,27
|13.056.316
|% 9,98
|
|DOKTA
|28,64
|38.469.242
|% 9,98
|
|BURVA
|54,90
|3.417.580
|% -10,00
|
|RALYH
|16,11
|3.464.544
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.817.588
|% -9,99
|
|QNBFL
|149,70
|14.969.911
|% -9,98
|
|VKFYO
|8,78
|4.552.684
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|THYAO
|11,14
|861.412.808
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|683.869.358
|% -2,16
|
|TUPRS
|78,75
|667.692.230
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|SKBNK
|1,47
|282.816.509
|% -1,34
|
|TSKB
|1,09
|188.399.205
|% -2,68
|
|KARSN
|3,03
|502.066.485
|% -7,90
|
|DOHOL
|2,04
|322.523.060
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3639
|7,3735
|% 0,22
|
|Euro
|8,7256
|8,7485
|% 0,40
|
|Sterlin
|9,6201
|9,6683
|% 0,23
|
|Frank
|8,0739
|8,1225
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9598
|1,9696
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|-1,07
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|31,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|35,04
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|16,95
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,48
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|45,12
|45,12
|0,32
|