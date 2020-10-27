Dolar/TL 8.08 seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor. Euro/TL ise 9.57 civarında seyrediyor. Gram altın da 496 liradan alıcı buluyor.
Dolarda son durum ne?
27.10.2020 07:20
Son güncelleme : 27.10.2020 09:19
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun sürpriz kararının ardından yönünü yeniden yukarı çeviren Dolar/TL, jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle dün gördüğü 8,0986 seviyesine yakın bir seyirde güne başladı.
Dolar/TL bugün Asya piyasasında 8.0980 seviyesine kadar yükseldi.
Euro/TL ise dünkü kapanışın yüzde 0.2 üzerinde 9.57 seviyesinden işlem görüyor.
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|
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|
|RTALB
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|
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|
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|
|BAGFS
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|
|EUKYO
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|YONGA
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|ECILC
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|GARAN
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|% -4,24
|
|SISE
|6,30
|997.588.428
|% -7,49
|
|FENER
|36,96
|782.732.090
|% -2,63
|
|TSKB
|1,92
|3.377.633.620
|% 5,49
|
|SKBNK
|1,71
|708.301.917
|% -8,56
|
|EKGYO
|1,68
|552.046.826
|% -7,69
|
|KRDMD
|3,33
|741.078.136
|% -4,31
|
|IHLAS
|1,16
|260.047.795
|% -9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0824
|8,0893
|% 0,07
|
|Euro
|9,5689
|9,5842
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,5198
|10,5725
|% 0,22
|
|Frank
|8,8941
|8,9477
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1512
|2,1620
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|6,83
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,64
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|67,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,54
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,06
|
|B. Petrol
|41,08
|41,08
|0,25
|