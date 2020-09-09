Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,4820`den işlem görüyor.
Dolar/TL yeni güne kaç seviyesinde başladı?
09.09.2020 10:57
Son güncelleme : 09.09.2020 11:07
AA
Dün en düşük 7,4523, en yüksek 7,4905 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 7,4849'dan tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 7,4820'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 8,8130'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,3 değer kaybıyla 9,6860'tan satılıyor.
Üst üste 6. iş günü yükselen dolar endeksi, şu dakikalarda sınırlı düşüşle 93,5 seviyesine bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise 6. iş günü süren düşüşünü bugüne taşıyarak 1,1770 seviyesinde dengelendi.
Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.
10:521.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,02
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.094
En Düşük
1.087
10:527,4899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0076
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4927
En Düşük
7,4760
10:528,8282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0157
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8288
En Düşük
8,7995
10:52465,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,29
|Açılış
|: 465,12
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
465,66
En Düşük
462,93
BIST En Aktif Hisseler10:50
|COSMO
|3,85
|348.567
|% 10,00
|
|MRSHL
|226,80
|19.828.545
|% 9,99
|
|TKURU
|303,00
|136.956
|% 9,98
|
|VKFYO
|10,17
|10.021.493
|% 9,95
|
|DNISI
|5,64
|225.747
|% 9,94
|
|DOBUR
|24,30
|14.580
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|64.870
|% -9,99
|
|LUKSK
|24,18
|1.856.444
|% -9,98
|
|KSTUR
|93,35
|314.123
|% -9,98
|
|KENT
|371,10
|2.324.056
|% -9,93
|
|FENER
|49,00
|210.363.925
|% 9,42
|
|TSPOR
|6,95
|204.369.032
|% 6,76
|
|GSRAY
|4,71
|191.493.537
|% 8,28
|
|VKGYO
|3,53
|151.306.212
|% 5,37
|
|BJKAS
|4,32
|130.594.091
|% 7,46
|
|EKGYO
|1,80
|91.976.276
|% -0,55
|
|ODAS
|2,53
|122.708.793
|% 1,20
|
|VKGYO
|3,53
|151.306.212
|% 5,37
|
|GSRAY
|4,71
|191.493.537
|% 8,28
|
|BJKAS
|4,32
|130.594.091
|% 7,46
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4860
|7,4908
|% 0,11
|
|Euro
|8,8218
|8,8297
|% 0,20
|
|Sterlin
|9,6681
|9,7166
|% -0,19
|
|Frank
|8,1238
|8,1728
|% 0,04
|
|Riyal
|1,9906
|2,0006
|% 0,07
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|1,72
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-1,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|1,37
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|0,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,76
|26,81
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|39,77
|39,77
|-0,01
|