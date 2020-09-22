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Dolar/TL yeni güne kaç seviyesinde başladı?

22.09.2020 10:55

Son güncelleme : 22.09.2020 12:49
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,6490`dan işlem görüyor. Dün, en düşük 7,5589, en yüksek 7,6403 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,6345`ten tamamladı.  



AA

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,6490'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 8,9770'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 9,7570'ten satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 93,78 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 azalışla 1,18'in altına gerileyerek 1,1730 seviyesinde dengelendi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güveni ve ABD'de 2. el konut satış verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da gerçekleştireceği sunumun takip edileceğini bildiren analistler, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

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