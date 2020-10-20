Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Dolar/TL yeni güne kaç seviyesinde başladı?

20.10.2020 10:04

Son güncelleme : 20.10.2020 11:09
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,8980`den işlem görüyor.



AA

Dün, son bir haftanın en düşük seviyesi olan 7,8701'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybıyla 7,8828'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 7,8980'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 9,2970'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 10,2260'tan satılıyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 93,4 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1770 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, Hazine ihalelerinin izleneceğini, yurt dışında Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıç verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve başkanlık seçimlerine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu ifade eden analistler, jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.


ETİKETLER
dolartürk lirasıson habereuro




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:581.205
Değişim :  -0,01% |  -0,08
Açılış :  1.208  
Önceki Kapanış :  1.205  
En Yüksek
1.211 En Düşük
1.202
BIST En Aktif Hisseler10:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSKB 1,54 85.711.545 % 10,00  
PKENT 907,70 86.232 % 10,00  
KONYA 625,50 5.779.620 % 9,99  
KARTN 930,40 695.939 % 9,99  
POLTK 427,10 3.365.548 % 9,99  
daha fazla
10:56 Alış Satış %  
Dolar 7,8975 7,9027 % 0,30  
Euro 9,2993 9,3058 % 0,33  
Sterlin 10,2020 10,2532 % 0,33  
Frank 8,6495 8,7016 % 0,36  
Riyal 2,1010 2,1115 % 0,37  
daha fazla
10:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.901 1.901 -2,75  
Altın Gr. 483 483 0,85  
Cumhuriyet 3.209 3.257 3,00  
Tam 3.196 3.276 5,02  
Yarım 1.545 1.584 2,42  
Çeyrek 775 792 1,22  
Gümüş.Ons 24,39 24,43 0,01  
Gümüş Gr. 6,20 6,21 0,03  
B. Petrol 42,50 42,50 -0,12  
Seans Raporu 10:56
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru