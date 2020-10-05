Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Dünya Bankası`ndan borç krizi uyarısı

05.10.2020 14:37

Son güncelleme : 05.10.2020 14:42
Dünya Bankası Başkanı David Malpass, koronavirüs salgınının en fakir ülkelerde bir borç krizini tetikleyebileceği uyarısında bulundu.



AA

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'a verdiği röportajda, gelişmekte olan bazı ülkelerin koronavirüsün sebep olduğu ekonomik resesyon nedeniyle daha zayıf büyüme ve finansal zorluklarla mücadele içinde olduğunu belirtti.

Koronavirüs salgınının en fakir ülkelerde bir borç krizini tetikleyebileceği uyarısında bulunan Malpass, "Bazı ülkelerin aldıkları borcu ödeyemedikleri aşikardır. Bu nedenle borç seviyesini de düşürmeliyiz. Buna borç erteleme veya iptali denebilir. Yatırımcılar, borç iptalini de içerebilecek bir tür hafifletme sağlamaya hazır olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Malpass, 1990'lı yıllarda yüksek borçlu ülkeler için oluşturulan "Ağır Borç Yükü Altında Bulunan Yoksul Ülkelerin Borçlarını Hafifletme Girişimi" çerçevesinde de benzer adımlar atıldığını hatırlattı.

"150 milyon kişi yeniden yoksulluk sınırının altına düşebilir"

David Malpass, özel bankalar ve yatırım fonlarının, koronavirüsün etkisiyle mücadele eden ülkelerin borçları ile ilgili yeterince girişimde bulunmadığını aktararak, "Beni hayal kırıklığına uğrattılar. Ayrıca, bazı büyük Çinli kredi kuruluşları da yeterince müdahil olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.Koronavirüsün yoksulluğa karşı elde edilen bazı başarıları baltaladığını belirten Malpass, dünyada gelecek yıla kadar 150 milyon kişinin yeniden yoksulluk sınırının altına düşebileceği uyarısında bulundu.


ETİKETLER
dünya bankasıson haberDavid Malpass




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:261.156
Değişim :  0,97% |  11,05
Açılış :  1.151  
Önceki Kapanış :  1.145  
En Yüksek
1.158 En Düşük
1.151
BIST En Aktif Hisseler14:24
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 31,24 88.341.550 % 10,00  
TSGYO 2,53 14.115.161 % 10,00  
VANGD 8,36 6.262.344 % 10,00  
YBTAS 17.976,80 1.090.840 % 10,00  
COSMO 10,23 3.011.815 % 10,00  
daha fazla
14:24 Alış Satış %  
Dolar 7,7680 7,7738 % 0,20  
Euro 9,1373 9,1448 % 0,53  
Sterlin 10,0243 10,0746 % 0,17  
Frank 8,4409 8,4917 % 0,56  
Riyal 2,0648 2,0751 % 0,13  
daha fazla
14:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.900 1.900 0,65  
Altın Gr. 474 474 0,59  
Cumhuriyet 3.131 3.179 -8,00  
Tam 3.119 3.197 -6,88  
Yarım 1.508 1.546 -3,33  
Çeyrek 756 773 -1,66  
Gümüş.Ons 23,92 23,96 0,21  
Gümüş Gr. 5,96 5,97 0,04  
B. Petrol 40,81 40,81 1,54  
Seans Raporu 14:24
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru