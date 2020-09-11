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ECB, dijital euroyu kamuoyu görüşüne açacak

11.09.2020 12:11

Son güncelleme : 11.09.2020 12:48
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi`nin 19 merkez bankasını içeren Eurosystem`in şimdiye kadar "dijital euro" konusunda bir karar vermediğini belirterek, "Dünyadaki diğer birçok merkez bankası gibi bunu oluşturmanın faydalarını, risklerini ve operasyonel zorluklarını araştırıyoruz. Eurosystem`in bulgularını gelecek haftalarda kamuoyuna sunması ve ardından bir kamuoyu görüşü alınmasını başlatması bekleniyor." dedi.



Lagarde, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) tarafından dijital ortamda düzenlenen "Dijital Dünyada Bankacılık ve Ödemeler Sistemi" konulu konferansta konuştu.

Dijital çağda, ödeme sistemlerindeki yeniliklerin insanların daha kolay, hızlı ve ucuz yollarla etkileşim kurmasını sağladığını belirten Lagarde, ancak özel ödeme sistemlerine veya dijital para birimlerine dayalı bu yeni yeniliklerin, yeni risklerle ve egemenlikle ilgili önemli sorular ortaya çıkardığını söyledi.

Lagarde, bu risklerin ECB'nin dijital euro çıkarması konusunda yeni sıkıntılar ortaya çıkardığından bahsederek, "Paranın, Avrupalılara iyi hizmet etmeyi sürdürmesi için ödeme sistemlerinde yeniliğin risklerini ve faydalarını dengelemede aktif bir rol oynamak görevimiz." ifadesini kullandı.

Dijital euro çıkarma konusunda dikkate aldıkları konulara değinen Lagarde, şunları kaydetti: "ECB, dijital euro çıkarma konusunda 'vatandaşların nakit paraya erişimini sürdürmek', 'finansal istikrara yönelik riskleri ayrıntılı analiz etmek' ve 'özel ödeme sistemlerini dışlamadan dijital bir paranın halkın dijital ödeme talebini karşılayacak şekilde tasarlanması' olmak üzere 3 konuyu göz önüne alıyor. ECB ve Eurosystem, şimdiye kadar dijital euro konusunda bir karar vermedi, ancak dünyadaki diğer birçok merkez bankası gibi, bunu oluşturmanın faydalarını, risklerini ve operasyonel zorluklarını araştırıyoruz. Eurosystem'in bulgularını gelecek haftalarda kamuoyuna sunması ve ardından bir kamuoyu görüşü alınmasını başlatması bekleniyor."


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