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ECB: AB`de toparlanma hala belirsiz

19.10.2020 09:06

Son güncelleme : 19.10.2020 10:04
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa`da artan Covid-19 vakaları nedeniyle virüsün yayılmasını engellemek için sosyal mesafe gibi yeni önlemlerin alınmaya başlanması nedeniyle, Euro Bölgesi`nin ekonomik toparlanmasında belirsizliğin sürdüğünü vurguladı.



Konaklama, yemek hizmetleri ve ulaşım gibi sektörlerin bu yeni dalgaya bağlı önlemler nedeniyle "kalıcı olarak" etkilenebileceği uyarısı yapan Lagarde, bu sektörlerin 2013'ten bu yana Euro Bölgesi ekonomisinin "neredeyse beşte birini" oluşturduğuna dikkat çekti.

Lagarde, "Bir başka anlatımla, görevimiz yalnızca eski işleri korumak değil, aynı zamanda pandemiden sonra yeni talep kalıplarını yansıtan yeni işleri de yaratmamız gerekiyor" dedi.

Lagarde, yeni işleri yaratmanın "anahtarı"nı da, "istihdam büyümesinin motoru olan genç firmaları güçlendirmek" diye nitelendirdi.

Ekonomi politikalarının ilerlemesi gereken "yön"ün bu olduğunu da vurgulayan Lagarde, bu kapsamda politikaların "yalnızca korumaya değil, aynı zamanda dönüşüme de odaklanması" gerektiğini söyledi. Lagarde, "Politikalar, yalnızca ekonomiyi olduğu gibi korumaya değil, aynı zamanda yeni işler ve yeni büyüme kaynakları yaratmaya da odaklanmalıdır" diye ekledi.


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