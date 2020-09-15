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`ECB politikaları henüz tatmin edici düzeyde değil`

15.09.2020 14:03

Son güncelleme : 15.09.2020 14:05
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, mevcut enflasyon görünümünün, ECB`nin dikkatli olmasını ve döviz kuru gelişmeleri de dahil olmak üzere, gelen bilgileri dikkatlice değerlendirmesini gerektirdiği uyarısı yaptı.



DHA

ECB politikaları sonuçlarının dikkate değer olduğunu vurgulayan Panetta, ancak henüz tam anlamıyla tatmin edici olmadığını savundu.

Yunanistan hükümetiyle düzenlenen 24. Ekonomistler Yuvarlak masa Toplantısı'nda konuşan Panetta, ECB Yönetim Konseyi'nin, enflasyonu orta vadeli hedeflerle uyumlu düzeylere çekebilmek için, tüm politika araçlarını gelecek veriler ışığında ayarlamaya hazır olduğuna dikkat çekti.

Panetta, "Her şey bir yana, risklerin dengesi aşağı yönlü konumunu sürdürüyor" diye ekledi.


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