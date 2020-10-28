Ekonomik güven endeksi Eylül ayında 88,5 iken, Ekim ayında %4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Ekonomik güven endeksi açıklandı
28.10.2020 10:06
Son güncelleme : 28.10.2020 10:11
Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Ekim ayında %3,8 oranında artarak 109,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %6,4 oranında artarak 79,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,7 oranında artarak 95,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,6 oranında artarak 83,8 değerini aldı. Tüketici güven endeksi Ekim ayında %0,1 oranında azalarak 81,9 değerini aldı.
09:551.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,53
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.150
En Düşük
1.150
09:558,2391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0543
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,2391
En Düşük
8,1715
09:559,6991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0402
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
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9,7017
En Düşük
9,6415
09:55504,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,91
|Açılış
|: 504,58
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
505,05
En Düşük
501,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLMSN
|14,10
|9.966.538
|% 0,00
|
|MNDRS
|3,14
|100.986.094
|% 0,00
|
|GENTS
|3,86
|39.814.751
|% 0,00
|
|GOODY
|6,23
|44.662.822
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,80
|145.564.840
|% 0,00
|
|KLMSN
|14,10
|9.966.538
|% 0,00
|
|MNDRS
|3,14
|100.986.094
|% 0,00
|
|GENTS
|3,86
|39.814.751
|% 0,00
|
|GOODY
|6,23
|44.662.822
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,80
|145.564.840
|% 0,00
|
|TSKB
|2,11
|2.192.412.094
|% 0,00
|
|GARAN
|6,90
|1.186.533.303
|% 0,00
|
|RTALB
|47,80
|1.020.912.702
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,88
|1.000.366.348
|% 0,00
|
|SISE
|6,44
|955.396.959
|% 0,00
|
|TSKB
|2,11
|2.192.412.094
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,88
|1.000.366.348
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,73
|585.753.176
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|565.792.593
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,71
|428.924.754
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2344
|8,2383
|% 0,65
|
|Euro
|9,6966
|9,7028
|% 0,45
|
|Sterlin
|10,7120
|10,7658
|% 0,69
|
|Frank
|9,0148
|9,0691
|% 0,57
|
|Riyal
|2,1882
|2,1991
|% 0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|-0,62
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,80
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.368
|44,00
|
|Tam
|3.303
|3.386
|41,63
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|20,14
|
|Çeyrek
|801
|819
|10,07
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,50
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,06
|
|B. Petrol
|40,84
|40,84
|-0,77
|