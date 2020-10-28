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Elektrikte kurulu güç gelecek yıl yaklaşık 100 bin megavata yükselecek

28.10.2020 11:13

Son güncelleme : 28.10.2020 11:15
Türkiye`nin elektrikte toplam kurulu gücünün 2021 yılı sonunda yaklaşık 100 bin megavat olması bekleniyor.



AA

AA muhabirinin 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, dünyada ortalama yüzde 3, Türkiye'de ise yüzde 5 artış gösteren elektrik talebinin güvenli şekilde karşılanabilmesi enerji politikalarının temelini oluşturuyor.

Bu kapsamda, Türkiye'nin elektrikte toplam kurulu gücü bu yıl sonu itibarıyla 96 bin 439 megavata, gelecek yıl sonunda ise 99 bin 995 megavata ulaşacak.

Kurulu güçte en yüksek pay 31 bin 688 megavatla hidrolik santrallerin olacak. Bunu 25 bin 634 megavatla doğal gaz, 11 bin 313 megavatla yerli kömür ve 10 bin 307 megavatla ithal kömür santralleri izleyecek.

Kurulu gücün rüzgarda 9 bin 633 megavata, güneşte 7 bin 750 megavata ulaşması öngörülüyor.

Türkiye'nin elektrik tüketimi bu yıl sonunda 304 milyar kilovatsaat, 2021 sonunda ise 319,8 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşecek.

Yenilenebilir enerjiye destek sürecek

Program kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin de artırılması hedefleniyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) benzeri modeller sayesinde temiz kaynakların elektrik üretiminde daha yaygın kullanılması sağlanacak.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) işletmeye alınacak. Ayrıca, yenilenebilir enerji üretim tesislerinin şebekeye entegrasyonu ve buna ilişkin teknik yardım projeleri hayata geçirilecek.

Ayrıca, Türkiye'de 2001-2018 yıllarında yüzde 30-50 olan elektrik üretiminde doğal gazın payının, yıl sonunda yüzde 22,7 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

HES'lere rehabilitasyon

Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yerli kömür kullanımının artırılmasına ilişkin çalışmalar da devam ediyor. Bu çerçevede, Eskişehir-Alpu, Trakya-Ergene, Afton-Dinar, Afşin-Elbistan ve Karapınar-Ayrancı sahalarında santral kurulmasına yönelik ihaleler öncesinde kaynak ve rezerv raporlama çalışmaları yürütülüyor.

Öte yandan, 1200 megavat kurulu güce sahip Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) tüm türbinlerinin yıl sonuna kadar devreye alınması ve yıllık ortalama 3 bin 833 gigavatsaat elektrik üretilmesi planlanıyor.

Kamu tarafından işletilen santrallerin rehabilitasyonlarının tamamlanması için çalışmalar da gelecek yıl devam edecek. Bu kapsamda, Afşin-B Termik Santrali, Keban HES, Karakaya HES ve Hirfanlı HES'in rehabilitasyonları gerçekleştirilecek.


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