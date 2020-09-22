En büyük 100 birimin 95`i düştü















Fed'in "ihtiyaç duyulduğu sürece" destek sağlamak için "tüm araçlarını" kullanmaya kararlı olduğunu vurgulayan Powell'a göre, ABD ekonomisi koronavirüs salgınından tamamen kurtulacak.

Bu gelişmeler üzerine, en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 95'inin değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin de, satış dalgasından etkilenerek, son 24 saatte yüzde 4.42 düşüşle, 11,000 dolar sınırından 10,471.81 dolara kadar geriledi ve piyasa hacmi de, 193.69 milyar dolar ile 200 milyar doların altına geriledi.

Kripto para piyasalarına gelen genel satış dalgasıyla 24 saatlik işlem hacmi de yeniden yükseldi ve 82.21 milyar dolardan yaklaşık 20 milyar dolarlık artışla 104.5 milyar dolara yükselerek, yeniden 100 milyar doların üzerine çıktı.

Genel satış dalgasıyla, kripto para birimlerinin değerlerinde yaşanan önemli ölçüde düşüşlerin etkisiyle, kripto para piyasalarında yeni haftaya 351.28 milyar dolar ile başlayan toplam piyasa hacmi de yaklaşık 20 milyar dolarlık sert düşüşle 332.16 milyar dolara kadar geriledi.

Toplam 7,129 kripto para biriminin işlem gördüğü 29,692 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 53.3'ünü Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 4.42 düşüşle 10,471.81 dolar,

2.Ethereum yüzde 7.93 düşüşle 344.79 dolar,

3.Tether yüzde 0.05 artışla 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 5.57 düşüşle 0.23 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 6.20 düşüşle 213.80 dolar,

6.Polkadot yüzde 11.10 düşüşle 4.10 dolar,

7.Binance Coin yüzde 10.21 düşüşle 23.69 dolar,

8.Chainlink yüzde 8.55 düşüşle 8.92 dolar,

9.Crypto.com Coin yüzde 4.54 düşüşle 0.15 dolar,

10.Litecoin yüzde 7.50 düşüşle 43.69 dolardan işlem görüyordu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun hazırladığı Kripto Para Araştırma Raporu'nda,

kripto paraların devletlerin bastığı resmi para birimlerinde olduğu gibi finansal sistemin mekanizmaları tarafından kontrol edilmesinin olanaksız olduğunun altı çizilerek, şöyle denildi:

"Bu nedenle arz ve talep durumuna göre kripto paraların değerlerinde, diğer yatırım araçlarına kıyasla çok daha büyük ve hızlı dalgalanmaların olması doğaldır.

Kripto paralara yatırım yapan yatırımcıları işte bu özellikleri nedeniyle normal finansal koşullardan daha fazla riskler beklemekte ve yatırımcıların çok kısa süre içerisinde çok fazla kazanma ihtimallerinin yanında neredeyse her şeylerini kaybetme ihtimalleri de ortaya çıkmaktadır.

Ekonomik olarak bu tür risklere maruz kalma ihtimali bulunan yatırımcıların kripto para konusunda sermaye ve finans piyasalarındaki ilgili kurum ve kuruluşlarca yeterli derecede bilgilendirilmesi önemli bir zorunluluk olsa da kripto para teknolojisinin göreceli yeni bir teknoloji olması ve klasik finans sisteminden ayrı dinamikleri bulunması nedeniyle bu görev ilgili kurum ve kuruluşlarca tam anlamıyla yerine getirilememektedir.

Bunun temel sebebi kripto para konusunda tüm dünyada herkesçe kabul edilmiş ortak bir görüş olmaması ve neredeyse her devletin konuya kendi perspektifinden bakması nedeniyle küresel finansal piyasaların konuya beklenen hızda adapte olamamasıdır.

Bir diğer deyişle klasik finans mekanizmaları kripto paranın gelişim hızına ayak uydurmakta zorlanmaktadır."