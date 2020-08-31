Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Enerji ithalatı faturası azaldı

31.08.2020 10:22

Son güncelleme : 31.08.2020 10:23
Türkiye`nin enerji ithalatı için ödediği tutar, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 azalarak 2 milyar 413 milyon 295 bin dolara geriledi.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, temmuzda Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 azalarak 17 milyar 708 milyon 811 bin dolar oldu.

Bunun 2 milyar 413 milyon 295 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın temmuz ayında bu rakam 3 milyar 443 milyon 892 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturası yüzde 29,9 azaldı.

Öte yandan, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ham petrol ithalatı yüzde 7,59 artarak 3 milyon 98 bin 629 tona ulaştı. 


ETİKETLER
enerjiithalatfaturatürkiye




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:071.099
Değişim :  -0,11% |  -1,17
Açılış :  1.102  
Önceki Kapanış :  1.101  
En Yüksek
1.102 En Düşük
1.097
BIST En Aktif Hisseler10:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 543,00 14.859.057 % 9,99  
TKURU 155,70 431.912 % 9,96  
EMNIS 4,98 117.155 % 9,93  
ETILR 2,36 33.252 % 9,77  
MMCAS 2,15 31.115 % 9,69  
daha fazla
10:07 Alış Satış %  
Dolar 7,3503 7,3562 % 0,31  
Euro 8,7444 8,7606 % 0,68  
Sterlin 9,7712 9,8202 % 0,09  
Frank 8,1036 8,1524 % 0,33  
Riyal 1,9536 1,9634 % 0,21  
daha fazla
10:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.964 1.965 0,13  
Altın Gr. 464 464 0,92  
Cumhuriyet 3.090 3.120 10,00  
Tam 3.062 3.139 45,82  
Yarım 1.480 1.518 22,16  
Çeyrek 742 759 11,08  
Gümüş.Ons 27,88 27,92 0,41  
Gümüş Gr. 6,57 6,58 0,09  
B. Petrol 46,30 46,30 0,49  
Seans Raporu 10:07
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru