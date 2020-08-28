Euro Bölgesi tüketici güveni yükseldi















Avrupa Komisyonu'nun Cuma günü açıkladığı verilere göre, Avrupa Birliği genelinde tüketici güven endeksi de 5.0 puan artışla 86.9 düzeyine çıktı.

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven, imalattan hizmet sektörüne, şirketlerin pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasından faydalanması ile birlikte, Ağustos ayında da artarak iyileşmeye devam etti.

İstihdam beklentileri endeksi de aynı dönemde Euro bölgesinde 89.6 düzeyine yükselirken, Avrupa Birliği genelinde de 89.5 puana çıktı.

Bu dönemde, sanayide güven endeksi de, Covid-19 krizinden toparlanma sürecine paralel olarak 3.5 puan yükselirken, yöneticilerin de iş durumunun düzelirken ve talebin de arttığına ilişkin değerlendirmelerine yer verilen rapora göre, hizmet sektörü güven endeksindeki artış da 9.0 puanı buldu.