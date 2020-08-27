Euro Bölgesi`nde, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış gösterdi.
Euro Bölgesi`nde şirket kredileri arttı
27.08.2020 12:45
Son güncelleme : 27.08.2020 12:47
AA
Avrupa Merkez Bankası, bu yılın temmuz ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık artış oranlarını yayımladı. Buna göre temmuz ayında finans dışı krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 büyüdü. Söz konusu krediler haziranda ise yüzde 7,1 artmıştı.
Temmuzda finans dışı kredilerin hazirana göre yavaşlamasına rağmen, şirketlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde "acil kredi" taleplerinin artmasından dolayı 11 yılın en yüksek seviyesine yakın olması dikkati çekti.
Hane halkına verilen krediler de 2019’nın aynı dönemine göre yüzde 3 artarken bir önceki aya göre değişmedi. Temmuzda geniş para arzı M3 ise yüzde 10,2 büyüyerek, hazirandaki yüzde 9,2'lık artışın üzerinde kaldı.
12:321.106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,08
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
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1.111
En Düşük
1.104
12:327,3421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0203
|Açılış
|: 7,3620
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|Önceki Kapanış
|: 7,4040
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En Düşük
7,3109
12:328,6892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
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|Açılış
|: 8,6850
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
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|Açılış
|: 457,83
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|Önceki Kapanış
|: 462,75
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463,32
En Düşük
457,30
BIST En Aktif Hisseler12:30
|RAYSG
|7,59
|15.124.248
|% 10,00
|
|KLGYO
|5,83
|41.778.998
|% 10,00
|
|ULAS
|2,64
|1.908.839
|% 10,00
|
|GYHOL
|24,20
|4.802.950
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|1.223.253
|% 10,00
|
|BMELK
|5,31
|32.136
|% -10,00
|
|DMSAS
|5,55
|119.557.067
|% -6,57
|
|NIBAS
|14,51
|1.677.065
|% -6,39
|
|DGGYO
|12,02
|20.075.179
|% -5,13
|
|PRKME
|4,39
|148.999.624
|% -4,57
|
|GUSGR
|6,69
|494.668.906
|% 1,67
|
|GARAN
|6,97
|369.987.117
|% 1,01
|
|TUPRS
|82,75
|315.172.386
|% 0,61
|
|SISE
|6,25
|286.551.593
|% 0,00
|
|SASA
|15,78
|279.046.892
|% 4,30
|
|SKBNK
|1,45
|145.289.840
|% 0,69
|
|EKGYO
|1,87
|160.473.812
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,11
|178.228.833
|% 1,93
|
|GUSGR
|6,69
|494.668.906
|% 1,67
|
|PETKM
|4,00
|239.942.586
|% -0,74
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3382
|7,3397
|% -0,31
|
|Euro
|8,6819
|8,6949
|% -0,27
|
|Sterlin
|9,6685
|9,7170
|% -0,32
|
|Frank
|8,0481
|8,0966
|% -0,33
|
|Riyal
|1,9513
|1,9611
|% -0,33
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-11,89
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-5,08
|
|Cumhuriyet
|3.042
|3.088
|-4,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-11,00
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|-5,33
|
|Çeyrek
|733
|750
|-2,66
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,34
|-0,19
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|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,09
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|B. Petrol
|46,14
|46,14
|-0,02
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