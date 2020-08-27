Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Euro Bölgesi`nde şirket kredileri arttı

27.08.2020 12:45

Son güncelleme : 27.08.2020 12:47
Euro Bölgesi`nde, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış gösterdi.



AA

Avrupa Merkez Bankası, bu yılın temmuz ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık artış oranlarını yayımladı. Buna göre temmuz ayında finans dışı krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 büyüdü. Söz konusu krediler haziranda ise yüzde 7,1 artmıştı.

Temmuzda finans dışı kredilerin hazirana göre yavaşlamasına rağmen, şirketlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde "acil kredi" taleplerinin artmasından dolayı 11 yılın en yüksek seviyesine yakın olması dikkati çekti.

Hane halkına verilen krediler de 2019’nın aynı dönemine göre yüzde 3 artarken bir önceki aya göre değişmedi. Temmuzda geniş para arzı M3 ise yüzde 10,2 büyüyerek, hazirandaki yüzde 9,2'lık artışın üzerinde kaldı.


ETİKETLER
Euroson haberson dakika




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:321.106
Değişim :  0,64% |  7,08
Açılış :  1.108  
Önceki Kapanış :  1.099  
En Yüksek
1.111 En Düşük
1.104
BIST En Aktif Hisseler12:30
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RAYSG 7,59 15.124.248 % 10,00  
KLGYO 5,83 41.778.998 % 10,00  
ULAS 2,64 1.908.839 % 10,00  
GYHOL 24,20 4.802.950 % 10,00  
KENT 448,90 1.223.253 % 10,00  
daha fazla
12:30 Alış Satış %  
Dolar 7,3382 7,3397 % -0,31  
Euro 8,6819 8,6949 % -0,27  
Sterlin 9,6685 9,7170 % -0,32  
Frank 8,0481 8,0966 % -0,33  
Riyal 1,9513 1,9611 % -0,33  
daha fazla
12:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.942 1.942 -11,89  
Altın Gr. 458 458 -5,08  
Cumhuriyet 3.042 3.088 -4,00  
Tam 3.025 3.103 -11,00  
Yarım 1.462 1.501 -5,33  
Çeyrek 733 750 -2,66  
Gümüş.Ons 27,29 27,34 -0,19  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 -0,09  
B. Petrol 46,14 46,14 -0,02  
Seans Raporu 12:30
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru