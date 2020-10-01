Euro Bölgesi`nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı.
Euro Bölgesi`nde ÜFE ağustosta yükseldi
01.10.2020 13:18
Son güncelleme : 01.10.2020 13:20
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı ÜFE verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 0,1 yükseldi. ÜFE, 2019'un ağustos ayına göre ise yüzde 2,5 geriledi.
AB'de ise ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarken, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 2,3 düştü.
AB ülkeleri arasında ÜFE, ağustosta önceki aya kıyasla en fazla yüzde 3,1 ile Estonya'da, yüzde 2,2 ile Danimarka'da ve yüzde 1,6 ile Finlandiya'da artış gösterdi.
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