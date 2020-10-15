Merkezi yönetim bütçesi Eylül ayında 29 milyar 700 milyon lira açık verdi.
Eylül ayı bütçe verileri açıklandı
15.10.2020 13:45
Son güncelleme : 15.10.2020 13:47
AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Eylül ayı bütçe uygulama sonuçlarına göre, merkezi yönetim bütçesi gelirleri 78 milyar 900 milyon lira olarak gerçekleşti. Bütçe giderleri ise 108 milyar 580 milyon lira oldu. Merkezi yönetim bütçesi Eylül'de 29 milyar 700 milyon lira açık verdi. Faiz dışı açık ise 13 milyar 500 milyon lira oldu.
Ocak-Eylül döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 870 milyar lira, bütçe gelirleri 729 milyar 400 milyon lira olarak gerçekleşirken 9 aylık bütçe açığı ise 140 milyar 600 milyon lira oldu.
13:311.186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,16
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.181
13:317,9374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0268
|Açılış
|: 7,9410
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9497
En Düşük
7,9004
13:319,3123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0205
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
13:31484,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,41
|Açılış
|: 484,06
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,87
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler13:31
|ETYAT
|5,06
|13.070.911
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|148.665.945
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|6.323.063
|% 10,00
|
|CEOEM
|8,14
|73.026.020
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|31.613.606
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|734.500
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|181.714
|% -10,00
|
|KSTUR
|131,40
|258.070
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|278.149
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|427.200
|% -9,99
|
|PETKM
|4,77
|1.031.668.759
|% -1,65
|
|ZOREN
|3,01
|987.763.029
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,94
|910.211.467
|% 2,11
|
|ECILC
|7,20
|751.964.639
|% 4,35
|
|KRDMD
|3,67
|551.590.397
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,94
|910.211.467
|% 2,11
|
|ZOREN
|3,01
|987.763.029
|% -1,63
|
|PETKM
|4,77
|1.031.668.759
|% -1,65
|
|KRDMD
|3,67
|551.590.397
|% -1,08
|
|ECILC
|7,20
|751.964.639
|% 4,35
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9330
|7,9374
|% 0,34
|
|Euro
|9,3069
|9,3123
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,2403
|10,2916
|% -0,21
|
|Frank
|8,6473
|8,6994
|% 0,26
|
|Riyal
|2,1100
|2,1206
|% 0,36
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-5,92
|
|Altın Gr.
|484
|484
|0,42
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-16,00
|
|Tam
|3.185
|3.265
|-16,57
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-8,02
|
|Çeyrek
|772
|790
|-4,01
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,24
|42,24
|-1,08
|