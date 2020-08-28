Fed`in politika değişikliğiyle hisseler yükseldi













DHA

Asya-Pasifik bölgesi ve Avrupa genelinde başlıca hisse senedi borsalarında endeksler yeni güne yükselerek başlarken, ABD'de başlıca hisse senedi endeksleri de açılış öncesi işlemlerde yükseldi.

Powell, bu yıl sanal olarak düzenlenen Jackson Hole ekonomik politika sempozyumunda, para politikasındaki değişiklikleri anlattığı konuşmasında, enflasyonun Fed'in hedeflediği yüzde 2.0'den yukarı çıkmasına izin verileceğini, ancak, bunun yalnızca geçici bir süreliğine olacağını belirtti:

"Enflasyonun yüzde 2.0'nin altında seyrettiği dönemlerin ardından, uygun para politikası, muhtemelen bir süreliğine yüzde 2.0'nin biraz üzerinde bir enflasyonu hedefleyecektir."

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, kötüleşen sağlık durumu nedeniyle istifa etmeye karar verdiğini söyledi ve görevini yerine getiremediği için vatandaşlarından özür diledi.

Japonya'da Nikkei225 yüzde 0.15 percent, Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0.25 yükseldi. Çin ana karada Shanghai Composite Endeks yüzde 0.19 yükselirken, Shenzhen Composite Endeks yüzde 0.21 düştü. Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.75 yükselirken Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.87 düştü.

Frankfurt'ta DAX Endeksi yeni güne yüzde 0.34 artışla başlarken, Paris'te CAC40 Endeksi yüzde 0.31, Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.60 artışlarla açıldı.

ABD'deki açılış öncesi işlemlerde de Dow Jones Endeksi 171 puan, S&P500 Endeksi yüzde 0.51 ve Nasdaq100 Endeksi de yüzde 0.34 yükseldi.