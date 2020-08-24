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Finansal Hizmetler Güven Endeksi ağustosta arttı

24.08.2020 17:33

Son güncelleme : 24.08.2020 17:36
Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ağustosta bir önceki aya göre 10,6 puan artarak 170 seviyesine yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.



AA

Ağustos ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 157 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, FHGE, ağustosta bir önceki aya göre 10,6 puan artarak 170 seviyesine çıktı. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde son üç aydaki hizmetlere olan talep ve son üç aydaki iş durumu FHGE'yi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlendi. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıfladı.

Son üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler güçlenirken, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıflayarak devam etti.

Ağustos ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)", "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektörleri bir önceki aya göre sırasıyla 9,8 ve 26,2 puan artarken, "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe 8,3 puan azaldı.


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