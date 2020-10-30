Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Fransa ekonomisinde daralma daha da artabilir

30.10.2020 13:23

Son güncelleme : 30.10.2020 13:24
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ekonominin 2020 yılında yüzde 11 daralmasını beklediklerini açıkladı. Fransız ekonomisi için bir önceki ekonomik daralma tahmini yüzde 10`du.



Fransa'nın artan koronavirüs vakalarını kontrol altına almak için ülke genelinde ilan ettiği yeni tecrit uygulaması, pek çok mağazanın ve küçük işletmenin tekrar kapanmasına sebep olacağı için ekonominin daralmasına neden olacak.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, "2021'den itibaren tekrar mütevazi ekonomik büyüme rakamlarına ulaşabileceğiz. Bu büyüme rakamları iyi olacak" dedi.

Le Maire, bu hafta yaptığı açıklamada devletin tecrit uygulaması süresince şirketlere sağlayacağı mali desteğin toplam maliyetinin her ay için 15 milyar euro olacağını açıklamıştı. Süresi 1 Aralık'ta sona erecek olsa tecrit uygulamasının süresi gerekirse uzatılabilecek.


ETİKETLER
fransaekonomidaralma




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:081.110
Değişim :  -1,53% |  -17,25
Açılış :  1.121  
Önceki Kapanış :  1.127  
En Yüksek
1.121 En Düşük
1.103
BIST En Aktif Hisseler13:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 1.812,80 62.433.470 % 10,00  
IZMDC 23,76 12.191.494 % 10,00  
EUKYO 3,30 691.199 % 10,00  
CASA 36,30 1.473.090 % 10,00  
YESIL 48,26 9.487.289 % 9,98  
daha fazla
13:08 Alış Satış %  
Dolar 8,3500 8,3538 % 0,79  
Euro 9,7467 9,7523 % 0,74  
Sterlin 10,7834 10,8375 % 1,02  
Frank 9,0756 9,1303 % 0,78  
Riyal 2,2194 2,2306 % 0,82  
daha fazla
13:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.875 1.875 7,10  
Altın Gr. 503 503 5,89  
Cumhuriyet 3.323 3.373 23,00  
Tam 3.315 3.397 25,87  
Yarım 1.602 1.643 12,51  
Çeyrek 804 822 6,26  
Gümüş.Ons 23,37 23,41 0,14  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 0,09  
B. Petrol 38,54 38,54 0,28  
Seans Raporu 13:08
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru