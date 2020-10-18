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Gaziantep sanayisinde büyüme sürüyor

18.10.2020 16:29

Son güncelleme : 18.10.2020 16:49
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Cengiz Şimşek, üretimin göstergelerinden olan elektrik tüketiminde son 2 yılda yüzde 37, istihdamda ise yüzde 27 artış yaşandığını belirtti.



AA

Şimşek, AA muhabirine, Gaziantep OSB'nin 5 sanayi bölgesi ile Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesi olduğunu söyledi.

Bölgede 1100 sanayi tesisinin faaliyet gösterdiğini ve bu işletmelerde 210 bin işçinin istihdam edildiğini aktaran Şimşek, şöyle konuştu:

"OSB'lerdeki gelişimi en iyi gösteren işaretlerden birisi de enerji tüketimidir. Bu anlamda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde 2018 Ağustos ayında elektrik tüketimi 330 milyon kilovatsaat iken 2020 yılı Ağustos ayında 453 milyon kilovatsaate ulaşmışız. Yine o yıllarda 165 bin kişi istihdam eden bölgemiz bu yıl istihdamı 210 bine çıkardı. Son 2 yılda elektrik üretimimiz yaklaşık yüzde 37, istihdamı yüzde 27 artmıştır. Bu da Gaziantep müteşebbisinin ne kadar geliştiğine önemli bir işaret olarak karşımıza çıkarıyor."

Yıllık 8 milyar dolarlık ihracat

Şimşek, Gaziantep'ten 175 ülkeye yıllık 8 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, pandemi sürecinde dahi Gaziantep sanayisinin ilerlemesini sürdürdüğünü kaydetti.

Gaziantep sanayisinin iğneden ipliğe hemen her şeyi üretebilir kapasitede olduğunu anlatan Şimşek, "Biz istiyoruz ki yeni yatırımlarla daha da büyüyelim. Bu anlamda iş adamlarımız yeni yatırımlarını da sürdürüyor. Önümüzdeki yıllarda çok daha ileri seviyede olacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

İş dünyasına çağrı

Şimşek, Gaziantep'in gerek üretimde gerekse de ihracattaki başarısını her yıl daha da ileriye taşıdığını görmekten duydukları mutluluğu ifade etti.

Gaziantep'in ülke ekonomisi için parlayan bir yıldız olduğunu aktaran Şimşek, daha iyi gelecek planları için iş dünyasına da şöyle seslendi:

"Girişimci ruha sahip Gaziantepli ihracatçıların Ar-Ge ve inovasyon gibi kavramlara daha fazla ağırlık vermesi uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerini daha da artıracaktır. Bu amaçla ihracatta ileri teknoloji ürünlerini ve katma değeri yüksek ürünleri artırmak en büyük hedefimiz olmalıdır."


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