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Gazprom`un doğal gaz ihracat geliri yüzde 51 düştü

09.09.2020 16:22

Son güncelleme : 09.09.2020 16:25
Rus enerji şirketi Gazprom`un doğal gaz ihracat geliri ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,4 düşerek 12,5 milyar dolara geriledi.



AA

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru hatlarıyla doğal gaz ihracat hacmi ise ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 azalarak 104,6 milyar metreküpe düştü.

Söz konusu dönemde, şirketin gaz ihracat geliri yüzde 51,4 azaldı ve 12,5 milyar dolar oldu. Öte yandan, Gazprom'un bin metreküp doğal gaz ihracat fiyatı da temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 gerileyerek 83 dolara indi. Analistler, şirketin doğal gaz ihracatından kar elde edebilmesi için bin metreküp doğal gaz fiyatının 90 ila 100 dolar bandının üzerinde olması gerektiğine işaret ediyor.

Gazprom'un net karı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17 azalarak 1,2 trilyon rubleye (yaklaşık 17 milyar dolara) gerilemişti. Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip ülkenin tek şirketi konumunda bulunuyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tahminlerine göre, küresel doğal gaz talebinin bu yıl yüzde 4 azalarak rekor seviyede düşmesi bekleniyor.


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